　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「藍白合將延續到2028」　李乾龍談主席改選：盧秀燕823後會表態

▲▼國民黨前秘書長、侯友宜新北市競選總部總幹事李乾龍。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨前秘書長李乾龍為挺盧大將。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨挺住罷免第一仗，藍軍士氣大振，緊接著黨主席改選時程也將公布，國民黨主席朱立倫期盼「順利交棒」。國民黨前秘書長李乾龍今（29日）直言，國民黨的最大公約數就是希望台中市長盧秀燕出來領導，接下來8月23日還有罷免案，盧秀燕一定有些想法，尤其台中還有國民黨立委江啟臣等好幾席要投票，「823投完罷免票後應該就會有所表態」。他並認為，這次大罷免守住不是國民黨贏，功勞在於藍白合，「藍白合是未來的趨勢，會延續到2026，甚至2028。」

李乾龍今天出席三重先嗇宮眾善信「以米代金」白米助弱勢活動，談到黨主席改選，李乾龍強調，國民黨有很多聲音，最大公約數就是希望盧秀燕出來領導國民黨，盧秀燕最近表現可圈可點，全省正副議長80%、甚至9成以上正副議長也都共推盧秀燕。至於盧秀燕什麼時候會表態，李乾龍說，「823投完罷免票後應該就會有所表態」，這是他的推算，但盧秀燕本人應該也有自己的想法。

傳出黨主席選舉要延期，可能延到10月才交接？李乾龍批評，黨中央既然講9月份要選，就沒有理由再延，期盼對於黨主席選舉，黨中央要有既定的行程表，不要隨意更動。李乾龍也喊話朱立倫，在艱困時候出來領導有勇氣，但有些作為黨內還是會有一些異音，領導大罷免把優質立委保下來，「應該是最美麗的華麗轉身。」

李乾龍認為，這次罷免都保下來，誰在努力、誰盡了最大力，大家心裡都有數。這是全民的覺醒， 對執政黨一黨獨大心有顧忌，藍白合也是很重要一環，「不是國民黨贏，是藍白合贏」。他預言，未來藍白合會延續到2026，甚至2028，這是未來的趨勢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 4625 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／警政署發布119名高階人令　黃明昭破天荒回任接掌警大校
高虹安挺過罷免！媒體人喊「不同意票的催票王」是他：很荒謬
快訊／否認「主動尋求」川習會　川普：是習近平邀請我
快訊／「帥哥射手」簡浩震撼退役　接任夢想家總教練
沒放假風向大轉！一早無風無雨　黃敏惠：氣象署預報精準
快訊／新莊行李箱打開驚見一具屍體
強降雨「並非消失、只是延後」　粉專示警：午後水氣將快速增多
新娘嫌婚紗被AV女優穿「三上悠亞發聲了」！
西南氣流明天最強！防豪雨等級以上降雨
歐漢聲二婚爆婚變　火速澄清：瞎說

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大罷免失敗向國際傳遞台灣人轉向親中？　王鴻薇：民進黨應解釋

大罷免後柯建銘應請辭總召？　綠委：人事是否調整都是可能答案

賴清德傳過境美國遭拒　羅智強攤過去總統案例：嚴重外交警訊

賴清德過境美國傳遭川普拒絕　江啟臣：鞏固邦交執政者責無旁貸

賴清德取消出訪因美國拒絕？　王鴻薇批：對其他邦交國很沒禮貌

傳政院盼「排富普發1萬」被柯建銘擋下　綠黨團否認：尊重行政部門

李貞秀嗆黃光芹瘋狗　黃國昌：請中評會嚴肅處理

「藍白合將延續到2028」　李乾龍談主席改選：盧秀燕823後會表態

傳川普拒絕賴清德過境紐約　凌濤酸：獨裁形象讓台美關係死當

傳普發1萬特別條例不提覆議　行政院：還在研議中

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

【嘉義水鄉澤國】農田道路「淹成一片汪洋」 嘉義人愣：車子變遊艇

【台灣女婿】韓國明洞龍鬚糖小哥回台辦婚禮

【濃煙滾滾】空襲轟爛「柬埔寨前詐騙園區」　泰軍po片嗆：炸炸炸！

大罷免失敗向國際傳遞台灣人轉向親中？　王鴻薇：民進黨應解釋

大罷免後柯建銘應請辭總召？　綠委：人事是否調整都是可能答案

賴清德傳過境美國遭拒　羅智強攤過去總統案例：嚴重外交警訊

賴清德過境美國傳遭川普拒絕　江啟臣：鞏固邦交執政者責無旁貸

賴清德取消出訪因美國拒絕？　王鴻薇批：對其他邦交國很沒禮貌

傳政院盼「排富普發1萬」被柯建銘擋下　綠黨團否認：尊重行政部門

李貞秀嗆黃光芹瘋狗　黃國昌：請中評會嚴肅處理

「藍白合將延續到2028」　李乾龍談主席改選：盧秀燕823後會表態

傳川普拒絕賴清德過境紐約　凌濤酸：獨裁形象讓台美關係死當

傳普發1萬特別條例不提覆議　行政院：還在研議中

大罷免失敗向國際傳遞台灣人轉向親中？　王鴻薇：民進黨應解釋

收容所男員工照顧「2受虐比犬」被撕咬亡　家屬慟：他最愛動物

合歡山公路機車蓋牌頻傳　山道猴被警攔下認了「怕被拍」

華語教師勞權保障缺失　淪「免洗筷」工作全靠熱忱支撐

曹興誠才勸放下823！八炯突出國「我盡力了，台灣交給你們」　

泥水淹過車頂！北京洪災「已致30死」…習近平、李強發話了

大罷免後柯建銘應請辭總召？　綠委：人事是否調整都是可能答案

快訊／警政署發布119名高階人令　黃明昭破天荒回任接掌警大校長

每日步行顯著降低認知衰退風險！阿茲海默症高風險族群更要走

淹水硬闖！台南貨車掀大浪沖破玻璃　店面毀了人受傷慘縫30針

【濃煙滾滾】空襲轟爛「柬埔寨前詐騙園區」　泰軍po片嗆：炸炸炸！

政治熱門新聞

市犬棕棕爆棄養　高虹安：前市府送回動保所

黃國昌爆「全聯有做衣服？」決標87億比預算書高　顧立雄：呃...

106億軍服採購案評委變得標商獨董　顧立雄：我們已經移送法辦

痛批沈伯洋民進黨之恥、該辭立委　游盈隆：戀棧只會羞辱賴清德智慧

快訊／總統府：賴清德近期「暫無」出訪安排

大罷免失敗展現4民意　黃暐瀚示警民進黨

陳揮文：大罷免大失敗有什麼好高興　這算是國民黨贏嗎？

李宇翔籲賴清德、卓榮泰、柯建銘請辭　湧言會聲明回應了

傳普發1萬特別條例不提覆議　行政院：還在研議中

民眾黨內鬥！黃光芹挺廢2年條款　候任立委李貞秀痛罵瘋狗

大罷免失敗逼宮　正國會定調「擁賴挺卓」

大罷免大挫敗「戰犯仍卸責」！楊蕙如：快拔掉

呂秀蓮揭大罷免潰敗8原因　司法雙標、青鳥黑熊、關稅黑箱全入列

致災性雨彈狂炸！　卓榮泰令4部會南下支援

更多熱門

相關新聞

鄭正鈐向名媛周轉拒還　二審判還1357萬

鄭正鈐向名媛周轉拒還　二審判還1357萬

國民黨新竹市立委鄭正鈐才順利挺過大罷免，保住立委寶座，卻躲不過這次敗訴判決。他在2017年為選舉、周轉，以「支票貼現」方式向台中商界名媛鐘家蔆陸續借款1500萬元，卻未歸還。鐘女提告要求鄭正鈐歸還，一審判鄭須給付1500萬元。案經上訴，高等法院二審29日改判鄭須償還1357萬2300元。可上訴。

傳川普拒賴清德過境紐約　凌濤酸「獨裁形象」

傳川普拒賴清德過境紐約　凌濤酸「獨裁形象」

遭點名要下台　邱泰源不提去留

遭點名要下台　邱泰源不提去留

小笠原欣幸揭大罷免驚人數據　藍營動員85.68%支持者投票力壓綠營

小笠原欣幸揭大罷免驚人數據　藍營動員85.68%支持者投票力壓綠營

媒體稱賴清德風災期間將辦感恩餐會？　民進黨駁斥：子虛烏有

媒體稱賴清德風災期間將辦感恩餐會？　民進黨駁斥：子虛烏有

關鍵字：

國民黨大罷免李乾龍盧秀燕朱立倫藍白合

讀者迴響

熱門新聞

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

嘉義市不同調上班課！　今早狀況讓風向大逆轉

市犬棕棕爆棄養　高虹安：前市府送回動保所

人妻主播搭上新光醫院副院長！私密互動被直擊

快訊／大雷雨北移！　轟3縣市

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走

黃國昌爆「全聯有做衣服？」決標87億比預算書高　顧立雄：呃...

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

歐弟二婚不到1年爆婚變　3原因鬧分居

《戲說》李宇柔15歲兒睡夢中驟逝！送醫搶救不治

建商連環倒、都更案也貸不到　產業大老憂崩盤

台中水塔男屍生前留驚悚訊息！社區200戶掀恐慌

新竹監獄「重刑犯」逃亡沒通報　桃園2賣淫女被劫財色

不熙娣班底捲「少林方丈情婦」風波　怒發律師函

女星拒絕告白遭集體施暴！多男圍毆「猛踹下半身」

更多

最夯影音

更多

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面