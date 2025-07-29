「藍白合將延續到2028」　李乾龍談主席改選：盧秀燕823後會表態

▲國民黨前秘書長李乾龍為挺盧大將。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨挺住罷免第一仗，藍軍士氣大振，緊接著黨主席改選時程也將公布，國民黨主席朱立倫期盼「順利交棒」。國民黨前秘書長李乾龍今（29日）直言，國民黨的最大公約數就是希望台中市長盧秀燕出來領導，接下來8月23日還有罷免案，盧秀燕一定有些想法，尤其台中還有國民黨立委江啟臣等好幾席要投票，「823投完罷免票後應該就會有所表態」。他並認為，這次大罷免守住不是國民黨贏，功勞在於藍白合，「藍白合是未來的趨勢，會延續到2026，甚至2028。」

李乾龍今天出席三重先嗇宮眾善信「以米代金」白米助弱勢活動，談到黨主席改選，李乾龍強調，國民黨有很多聲音，最大公約數就是希望盧秀燕出來領導國民黨，盧秀燕最近表現可圈可點，全省正副議長80%、甚至9成以上正副議長也都共推盧秀燕。至於盧秀燕什麼時候會表態，李乾龍說，「823投完罷免票後應該就會有所表態」，這是他的推算，但盧秀燕本人應該也有自己的想法。

傳出黨主席選舉要延期，可能延到10月才交接？李乾龍批評，黨中央既然講9月份要選，就沒有理由再延，期盼對於黨主席選舉，黨中央要有既定的行程表，不要隨意更動。李乾龍也喊話朱立倫，在艱困時候出來領導有勇氣，但有些作為黨內還是會有一些異音，領導大罷免把優質立委保下來，「應該是最美麗的華麗轉身。」

李乾龍認為，這次罷免都保下來，誰在努力、誰盡了最大力，大家心裡都有數。這是全民的覺醒， 對執政黨一黨獨大心有顧忌，藍白合也是很重要一環，「不是國民黨贏，是藍白合贏」。他預言，未來藍白合會延續到2026，甚至2028，這是未來的趨勢。