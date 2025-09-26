身障男高捷一句借過「遭壯男毆打」推到月台　衝突影片曝光

記者趙蔡州／綜合報導

高雄捷運25日發生一起鬥毆事件，一名行動不便的使用電動代步車搭乘高捷，準備下車時因被一名橘衣男子擋住出口，因此告知對方希望能借過，不料橘衣男子疑似不滿他的態度，竟然當場動手打人，甚至將他推出車廂。警方表示，目前已掌握橘衣男子特徵，將調查對方身分並通知到案說明。

▲身障男搭捷運一句借過，竟遭壯男毆打推到月台。（圖／翻攝自記者爆料網）

網友在臉書社團「爆料公社公開版」貼出影片，事件發生在25日晚間9點多，行動不便的35歲白衣男子搭乘高捷往岡山方向，到站時跟站在門口的橘衣男子說借過，不料橘衣男子卻覺得他講話太大聲，雙方先是爆發口角，橘衣男子最後更直接動手打人。

警方表示，他們25日晚間9點21分接獲通報，指稱左營捷運站有民眾發生衝突，員警立刻趕到現場處理，發現現場只剩下白衣男子，經了解，白衣男子因下車路線被阻擋，於是開口希望橘衣男子，不料雙方爆發口角，當列車抵達左營站時，橘衣男子更動手將白衣男子推倒到月台上，旁邊熱心路人見狀趕緊幫忙將白衣男子的代步車推出車廂，橘衣男子則繼續搭車離開。

警方指出，事件導致白衣男子臉部有輕微挫傷，白衣男子現場表示不願就醫，跟員警回到警局製作傷害筆錄，目前已掌握橘衣男子的特徵，將調查對方身分並通知到案說明。