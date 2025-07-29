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德法開砲了！　怒批歐盟「屈服15%關稅協議」：黑暗的一天

▲▼ 美國總統川普與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula Gertrud von der Leyen）宣布美國與歐盟達成貿易協議。（圖／路透）

▲歐盟委員會主席馮德萊恩、美國總統川普宣布，美歐達成貿易協議。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美歐27日宣布達成貿易協議，美對歐盟進口商品課徵15%關稅，歐盟則承諾採購價值7500億美元的美國能源，並且在美投資6000億美元。不過，德法領袖卻批評，此舉不僅衝擊雙方經濟，而且根本就是屈服之舉。

BBC報導，這份協議需要27個成員國全數通過，各國利益都不相同，對於美國商品的依賴程度也不一樣，雖然沒有任何一國打算阻止協議生效，但整體而言，歐盟各國的反應都很悲觀，前2大經濟體、也就是德國與法國，更是帶頭批判。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）28日直言，這份協議將重創德國財政，他警告美歐經濟都將遭受負面影響，但也坦言談判團隊「已經不能指望取得更多成果」。法國總理貝魯（Francois Bayrou）更嚴厲抨擊，這份協議等同於「屈服」，甚至形容這是「黑暗的一天。」

西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）坦言「毫無熱情」支持這份協議。不過芬蘭及愛爾蘭領導人認為，協議至少帶來市場穩定性。

至於川普盟友、匈牙利總理歐班（Viktor Orban）則諷刺表示，川普把歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）「當成早餐吃了。」

歐盟貿易專員塞夫科維奇（Maros Sefcovic）強調，這是「極艱困環境下的最佳結果」，並指出維持美歐貿易關係，對於烏俄戰爭具有安全意義。他認為，確保歐洲與美國在當今地緣政治問題上保持一致，需要「額外的代價」。

美歐15%關稅協議「關鍵細節」不同調！　分析憂：仍有變數

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關鍵字：

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