強行環抱、拉扯　桃園醉漢隨機攻擊男童！警民合力壓制逮捕

▲桃園市龜山區中正公園傳出醉漢隨機攻擊10歲幼童。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

一名約40歲林姓男子疑似酒後情緒失控，竟於公園內無端出手攻擊一名年僅10歲男童，造成其臉部、肩膀、頸部與手臂等多處挫傷，並曾以手臂強行環抱、拉扯肢體，限制其行動自由，警方獲報後立即趕抵現場，與熱心民眾合力壓制逮捕犯嫌後，將其帶返派出所偵辦。

▲▼男童在公園內盪鞦韆及玩耍卻被醉漢強行環抱、拉扯肢體，並限制其行動自由。（圖／龜山警分局提供）

昨（26）日晚間18時50分許，桃園市龜山區自強北路中正公園內突發一起酒醉男子隨機毆打孩童事件，警方獲報後立即趕抵現場，經調查，林姓男子醉酒後，見公園內一名年僅10歲男童在盪鞦韆，欲找其一起玩，男童拒絕後，林男即強力拉扯，造成男童臉部、肩膀、頸部與手臂等多處挫傷，並曾以手臂強行環抱、限制其行動自由，警方與現場目擊民眾合力將林男壓制逮捕。

經詢問被害男童及其父親，均明確表示提告，警方遂將林嫌依刑法第277條（傷害罪）、第286條（對兒童犯傷害罪）移送桃園地檢署偵辦。

龜山分局指出，本案除依職權通報社福單位啟動兒少保護機制，確保被害男童後續安全外，亦考量林嫌近年有多起酒後滋事紀錄，為防其反覆施暴再度危害他人，將加強該區域巡守，建請檢方聲請羈押，並協助其轉介酒癮治療機構，預防類似事件再度發生。