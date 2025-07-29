出國帶「這2果乾」回台恐踩雷！防檢署規定曝　違規重罰15萬

▲出國買果乾時要注意，椰棗乾、乾無花果乾應至檢疫櫃檯申報檢疫，合格後才能攜入。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

許多民眾出國旅遊時，都喜歡在當地購買伴手禮帶回台灣，由於新鮮水果、瓜果不能直接帶入境台灣，不少人會選擇果乾類產品，但要留意的是，葡萄乾、龍眼乾等可以安全通過，而椰棗乾、乾無花果都需要申請檢疫，否則可能挨罰最重15萬。

根據農業部動植物防疫檢疫署「常見入境旅客攜帶植物或其產品檢疫規定參考表」顯示，鮮果實（如水果類、瓜果類、檳榔等）是禁止攜帶入境的，而商業包裝之水果乾（如葡萄乾、龍眼乾等）、乾香菇、不含種子之乾燥中藥材無須申請檢疫就可以直接帶回台灣。

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值得注意的是，如果是乾燥植物產品（不含種子），包括乾燥花、乾燥蔬菜、椰棗乾、乾無花果、乾燥植物香辛料、去心乾蓮子、米（糙米及白米，不含稻穀）等，應至檢疫櫃檯申報檢疫（無須檢附檢疫相關文件），檢疫合格後方可攜入。

若民眾未依照規定攜帶乾燥果乾產品入境，經查獲後，依照《植物防疫檢疫法》，最高可處新台幣15萬元罰鍰，情節嚴重者最高可處3年以下有期徒刑，請民眾切勿以身試法。

此外，像是禽畜肉類製品、活體動物、蛋、鮮奶、未加工的角骨毛皮、含禽畜成分的寵物食品、水果、蔬菜、種子、活植物、栽培介質、土壤、昆蟲、動植物用藥品等等，都不能任意攜帶、郵寄或快遞輸入台灣。

至於泡麵是否能帶進台灣？防檢署也回應，原則上能夠沖泡即食的泡麵、泡飯、速食米粉、速食粥等等，都是可免施檢疫的，若是附有肉類零食的組合，例如火腿腸、鳳爪等等，就不能攜帶回台，「如果有任何疑慮，歡迎直接到我們的『動植物檢疫』櫃檯洽詢，由現場的檢疫人員為您確認檢查，主動詢問時即便產品無法攜帶入境，只要配合處理就不會受罰喔！」

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