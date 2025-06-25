幕後／強碰立委補選！黨主席「延選」機率增　就在盧秀燕一念間

▲朱立倫（左）、盧秀燕（右）。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席改選在即，預計7月公告相關事務，與藍委罷免案7月26日首批投票時間接近，引來黨內熱議。黨務人士指出，黨主席選舉雖應於7月30日後公告，8月中旬登記，10月中旬舉辦投票，但屆時恐怕得一面忙補選，一面進行黨主席選舉，陷入蠟燭兩頭燒困境，因此還是希望台中市長盧秀燕盡快表態，扛起國民黨務重責，若盧確定有意參選，也想要增加時間備戰，黨章都保有調整的彈性空間，就目前情勢而言，確實「延選」的可能性很高。

藍委大罷免戰進入最後投票階段，面對大敵當前黨內焦慮升高，抱團自救；另一方面，黨主席改選檯面下動作不止，朱立倫日前接受媒體專時提出，國民黨主席改選時程，7月公告，9月改選，10月交棒。「交棒說」後引發黨內熱議，許多藍委不以為然，認為罷免當前，誰在乎國民黨主席改選？黨務人士則指出，朱公布的改選時程，是比照4年前主席改選的作法，依慣例、規定，朱沒有講錯，大罷免要應戰，但黨主席和黨代表選舉該辦的事也要辦，除非黨內形成共識，透過民主程序做出一致決議，朱不能乾綱獨斷自己改規定。

該人士續指，依據2021年黨主席選舉期程規劃推估，此次黨主席選舉應於7月30日後公告，8月中下旬登記，並於10月中舉辦投票，涉及新任黨主席就職日的全代會，則會在11月初舉辦，依照黨章規定就沒有延選問題，因此衝擊、分散反罷免戰場只是假議題。至於「盧系」藍委黃健豪表示，除了罷免投票，未來也有可能會有補選提名的問題，在這樣的情況下不適合舉辦黨主席選舉，應該等罷免風暴告一段落，再來進行黨內的競爭跟選舉；藍營人士則說，那就看盧秀燕意下如何了，一旦盧決定參選黨主席，改選時程對盧一點都沒有影響，黨中央也都願意配合。

國民黨人士分析，從2024年下半年開始，不滿朱立倫的挑戰者不斷放話，但反朱勢力集結，並未找到真正的共主，關鍵就是在於，黨內最期待的盧秀燕始終不表態，不透露一點口風，明明盧秀燕擁有黨內多數人的期待，幾乎已是「宣布即當選」，卻仍千呼萬喚不出來，唯一的可能性是「不想接爛攤子」，擔心大罷免的結果重挫國民黨的立院席次、要扛起補選糧草問題，但如果真是這樣，屆時朱立倫真正不選黨主席，最後讓孫文學校校長張亞中得利，這對國民黨的未來有幫助嗎？盧秀燕想要踏上2028年總統大選之路，就不可能在黨主席選戰中置身事外。

可以確定的是，參選2028年大選已在盧秀燕的人生藍圖內，但何時表態選黨主席、為黨承擔，盧秀燕仍在長考當中。黨務人士強調，朱立倫、盧秀燕私下溝通頻繁，朱面對的是如何尊嚴交棒，選舉期程都可以配合，盧則必須把握挺身而出時機、順勢而為，畢竟國民黨新主席要面對的可不只罷免後的難關，還有越蹉跎越不利的2026九合一選舉及2028大選佈局，兩人要開誠布公合作，才能先助全黨從在野泥淖脫困。