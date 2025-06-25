　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／強碰立委補選！黨主席「延選」機率增　就在盧秀燕一念間

▲朱立倫（左）、盧秀燕（右）。（圖／資料照）

▲朱立倫（左）、盧秀燕（右）。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席改選在即，預計7月公告相關事務，與藍委罷免案7月26日首批投票時間接近，引來黨內熱議。黨務人士指出，黨主席選舉雖應於7月30日後公告，8月中旬登記，10月中旬舉辦投票，但屆時恐怕得一面忙補選，一面進行黨主席選舉，陷入蠟燭兩頭燒困境，因此還是希望台中市長盧秀燕盡快表態，扛起國民黨務重責，若盧確定有意參選，也想要增加時間備戰，黨章都保有調整的彈性空間，就目前情勢而言，確實「延選」的可能性很高。

藍委大罷免戰進入最後投票階段，面對大敵當前黨內焦慮升高，抱團自救；另一方面，黨主席改選檯面下動作不止，朱立倫日前接受媒體專時提出，國民黨主席改選時程，7月公告，9月改選，10月交棒。「交棒說」後引發黨內熱議，許多藍委不以為然，認為罷免當前，誰在乎國民黨主席改選？黨務人士則指出，朱公布的改選時程，是比照4年前主席改選的作法，依慣例、規定，朱沒有講錯，大罷免要應戰，但黨主席和黨代表選舉該辦的事也要辦，除非黨內形成共識，透過民主程序做出一致決議，朱不能乾綱獨斷自己改規定。

該人士續指，依據2021年黨主席選舉期程規劃推估，此次黨主席選舉應於7月30日後公告，8月中下旬登記，並於10月中舉辦投票，涉及新任黨主席就職日的全代會，則會在11月初舉辦，依照黨章規定就沒有延選問題，因此衝擊、分散反罷免戰場只是假議題。至於「盧系」藍委黃健豪表示，除了罷免投票，未來也有可能會有補選提名的問題，在這樣的情況下不適合舉辦黨主席選舉，應該等罷免風暴告一段落，再來進行黨內的競爭跟選舉；藍營人士則說，那就看盧秀燕意下如何了，一旦盧決定參選黨主席，改選時程對盧一點都沒有影響，黨中央也都願意配合。

國民黨人士分析，從2024年下半年開始，不滿朱立倫的挑戰者不斷放話，但反朱勢力集結，並未找到真正的共主，關鍵就是在於，黨內最期待的盧秀燕始終不表態，不透露一點口風，明明盧秀燕擁有黨內多數人的期待，幾乎已是「宣布即當選」，卻仍千呼萬喚不出來，唯一的可能性是「不想接爛攤子」，擔心大罷免的結果重挫國民黨的立院席次、要扛起補選糧草問題，但如果真是這樣，屆時朱立倫真正不選黨主席，最後讓孫文學校校長張亞中得利，這對國民黨的未來有幫助嗎？盧秀燕想要踏上2028年總統大選之路，就不可能在黨主席選戰中置身事外。

可以確定的是，參選2028年大選已在盧秀燕的人生藍圖內，但何時表態選黨主席、為黨承擔，盧秀燕仍在長考當中。黨務人士強調，朱立倫、盧秀燕私下溝通頻繁，朱面對的是如何尊嚴交棒，選舉期程都可以配合，盧則必須把握挺身而出時機、順勢而為，畢竟國民黨新主席要面對的可不只罷免後的難關，還有越蹉跎越不利的2026九合一選舉及2028大選佈局，兩人要開誠布公合作，才能先助全黨從在野泥淖脫困。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
592 2 3863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
尹到怡發3點聲明！　捐5萬道歉
00929挨轟引爆「華碩之亂」　投信內部文件喊冤
快訊／15縣市大雨特報！
快訊／遭控當小三！Albee火大「列4點」喊告爆料者
泰國「大麻政策」大轉彎！
因賀瓏炎上PTT一片感嘆！評Albee外型「PR99以上」1

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

726罷免投票「7注意事項」一次看！違反最高開罰200萬元

幕後／強碰立委補選！黨主席「延選」機率增　就在盧秀燕一念間

遠雄港股利1.3元　今年看好AI與電商業務、加值園區新樓添H2業績

北市音圖中心預算追加43億　議員質疑編列浮濫114億預算遭暫擱

澎湖物產館進駐美食展　展現零距離澎湖味

國台辦聲援國民黨嗆「大罷免打壓在野黨」　綠委酸火上加油

遭爆2年前登微博還按讚　郭昱晴曝真相嘆「夠了」：後續不再回應

快訊／黨內「唯二」民代張博洋、李宗霖都退黨　台灣基進回應了

羅明才罷免案今補件2040份連署書　查對期限至8月4日

國台辦罵這句竟與在野論述不謀而合　許淑華驚：複製貼上嗎？

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

「不反共的不是真中華民國派」　賴清德：反共＋護台可反併吞

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

【泰格與雪兒】誤會大了

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

726罷免投票「7注意事項」一次看！違反最高開罰200萬元

幕後／強碰立委補選！黨主席「延選」機率增　就在盧秀燕一念間

遠雄港股利1.3元　今年看好AI與電商業務、加值園區新樓添H2業績

北市音圖中心預算追加43億　議員質疑編列浮濫114億預算遭暫擱

澎湖物產館進駐美食展　展現零距離澎湖味

國台辦聲援國民黨嗆「大罷免打壓在野黨」　綠委酸火上加油

遭爆2年前登微博還按讚　郭昱晴曝真相嘆「夠了」：後續不再回應

快訊／黨內「唯二」民代張博洋、李宗霖都退黨　台灣基進回應了

羅明才罷免案今補件2040份連署書　查對期限至8月4日

國台辦罵這句竟與在野論述不謀而合　許淑華驚：複製貼上嗎？

丁強過世周年…老婆李璇復出　「角色遇尪失智驟逝」接拍原因曝光

台船爭取承造公務船免營業稅與印花稅　明年如匯率持穩可轉盈

雲豹仍計劃找NBA大咖洋將　預告選秀將補強控衛

尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉：只是想分享不舒服心情

豬油竟是「全球第8健康」食物！醫師曝營養成分示警

2025誠品中文暢銷TOP10時代情緒滿溢　張忠謀、預言夢都上榜

離家1年陽台被裝「12台室外機」家裡熱爆　女：感覺空氣是燙的

國二男偷爸爸信用卡買「減重餅乾」　醫：不僅沒瘦還爆負面影響

中國官宣九三大閱兵　專家：解放軍3部隊首次亮相

快訊／15縣市大雨特報！對流雲系旺盛雨彈狂炸　最新警戒區域曝

【你們是我活下去的動力】日本奶奶為看表演撐過腦癌 台灣火舞團聽完當場哭爆T^T

政治熱門新聞

台灣基進-1！張博洋宣布「7月退黨」

快訊／黨內「唯二」民代張博洋、李宗霖都退黨　台灣基進回應了

邱議瑩高雄競辦啟用　趙天麟公開支持

快訊／賴清德：民主淬鍊國家團結要靠「選舉罷免」　打掉雜質

賴清德稱用罷免「打掉雜質」　民眾黨：花40年走回威權老路

楊志良：賴清德不關心年輕人不婚不生　笑死

林岱樺遭起訴牽動黨內初選　陳其邁說話了

揭賴清德「打掉雜質」原意　黃暐瀚：並不是「打掉在野黨」

「打掉雜質」不見了！　他揪賴清德演講、總統府新聞稿2差異

國民黨再爆：郭昱晴「万老師」微博關注中國公安

賴清德再提祖國論：中共70幾歲而已　無神論者卻用宗教搞統戰

王世堅轟藍白惡意解讀「雜質說」　在野應被全民唾棄

遭爆微博互關中國公安　郭昱晴曝真相

「謝宜容條款」立院三讀通過！　機關首長霸凌最高罰100萬

更多熱門

相關新聞

沒有「雜質」的群體　很容易就被消滅

沒有「雜質」的群體　很容易就被消滅

在生物學上，我們都知道純種是一個很不容易生存的群體狀態。它要特定的環境條件才能形成、成長、和存續。只要環境有少許的變化，純種的物種就很容易無法適應而全滅。很多人類喜歡的呆萌純種寵物，其實都有基因上的缺陷，讓他們無法在缺乏人類照顧的情形下生存。

國台辦聲援國民黨嗆「大罷免打壓在野黨」　綠委酸火上加油

國台辦聲援國民黨嗆「大罷免打壓在野黨」　綠委酸火上加油

羅明才罷免案今補件2040份連署書　查對期限至8月4日

羅明才罷免案今補件2040份連署書　查對期限至8月4日

郭昱晴稱7年沒登微博　遭凌濤抓包2年前有按讚

郭昱晴稱7年沒登微博　遭凌濤抓包2年前有按讚

「更好的民主」民進黨全代會將登場　「直接民權會成為導正力量」

「更好的民主」民進黨全代會將登場　「直接民權會成為導正力量」

關鍵字：

國民黨朱立倫盧秀燕黨主席民進黨大罷免

讀者迴響

熱門新聞

大腸癌3警訊！　醫：許多人早期幾乎沒症狀

簽約才知大地主是邱澤！　低調持迪化街古厝6年

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

小S憔悴「瘦到撐不起衣服」登熱搜

快訊／「首來族」7/1起「免費限期」辦台胞證

林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」凱莉留5字表態

疑似天殘生前Line對話曝光

潘若迪扮席琳狄翁「本人認證」

丫頭吃飯合照曝光「竟是知名韓男星」

「小龍女」賴可約會小7歲統一獅球員全被拍

許瑋甯「7個月渾圓孕肚照」首曝光

Albee曾是黑澀會美眉　他曝「當時模樣」網吵翻

「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

更多

最夯影音

更多

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面