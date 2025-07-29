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鄭明典貼圖：看見大氣長河！　網喊：好險啊

（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲鄭明典解釋，這是850百帕的風場，底色是風速，季風的強風帶由北印度洋直通西北太平洋（粗黑線加箭頭）。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

前氣象局長鄭明典發文，貼出最新天氣圖，「周一晚南部強對流有沿海岸線發展的趨勢，主要強對流帶沒有往陸地上移入。」許多網友直呼，「好險啊，不然又致災了」、「天佑南部啊」。

「看見大氣長河！」鄭明典在臉書說，這是850百帕的風場，底色是風速，季風的強風帶由北印度洋直通西北太平洋（粗黑線加箭頭），這是一股強勁又潮濕的氣流，尺度很大，攜帶大量的水氣往北半球的中高緯度而去，因此被稱為「大氣長河」。

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（圖／氣象署）

▲▼最新觀測圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

鄭明典指出，季風系統裡的強風通過巴士海峽和菲律賓北部，這部分是季風系統裡的「西南氣流」；現在台灣東北方一圈的強風（內圈），那是竹節草颱風的環流，現在台灣北部的雨區，算是竹節草颱風外圍環流的直接影響。

鄭明典提到，颱風環流外部還有一個尺度稍大的環流（外圈），那是一個季風低壓環流；周一南部的雨災來自季風低壓環流和季風氣流的輻合，兩者相疊產生區域性的西南氣流，這個輻合區的北側幾乎不下雨，可以解釋成颱風外圍沉降（很微弱）的影響。

鄭明典表示，周一傍晚開始這個輻合區偏南移動，台灣山區受到微弱沉降區的影響，氣流越來越無法「越山」，於是輻合區的不穩定氣流開始明顯的繞山運動，繞山運動加強近岸氣流輻合，因此周一晚南部強對流有沿海岸線發展的趨勢，主要強對流帶沒有往陸地上移入。

對此，有網友留言，「如果要講的更『專業』一點，就是西南氣流強風軸（局長畫的粗黑線），沒有對準台灣，只是『擦過』台灣。」

鄭明典回應，受呂宋島影響，有一股西南氣流是「北偏」的，多數模式是反映北偏西南氣流的影響，就氣流觀點實際差距非常、非常小！類似在堤防邊，將溢堤而未溢堤的邊緣！看得懂的人很緊張，看不懂的人就只會說風涼話了。

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