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台電台南區處啟動豪大雨特別巡視　黃明舜籲：抽水站務必備妥發電機

台電台南區處出動人員冒雨進行電桿巡視，確保豪雨期間電力不中斷。（記者林東良翻攝，下同）

台電台南區處出動人員冒雨進行電桿巡視，確保豪雨期間電力不中斷。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南地區28日豪雨狂炸，部分地勢低窪地區陸續傳出積淹水情形，考量到過去颱風造成供電設備多處受創，台電台南區營業處今啟動天災特別巡視應變機制，全面針對電桿、變電所、低窪處等區域進行巡視與監控，力保供電穩定。

台電指出，這波特別巡視是針對仍屬「脆弱設施」進行補強，包括部分傾斜電桿、主幹輸電線路等設施。考量午後雨勢持續升溫，巡視工作將於天黑前完成，另針對轄內所有變電所加強監控，防水閘門、沙包、抽水機一應備齊，並完成機電測試。

台南區處處長黃明舜提醒，抽水站、重要工廠及設有配電盤之用戶，務必自設抽水設備與備用電源，尤其是不可斷電之設施，應儘早部署發電機或不斷電系統。

台電台南區處出動人員冒雨進行電桿巡視，確保豪雨期間電力不中斷。（記者林東良翻攝，下同）

若遇停電，怎麼辦？台電提供這些方法查詢與回報：????台灣電力APP：可即時查詢停電範圍與復電進度；台電官網：http://www.taipower.com.tw
；1911客服專線：無網路時也可電話回報


黃明舜指出，一旦發生停電，搶修會依照以下優先順序：變電所、幹線、分歧線、醫院、高鐵/台鐵站、自來水、通訊中心、抽水站等公共設施、一般民生用戶。

台電呼籲，搶修進度仍可能受限於「風雨強度、交通受阻、道路中斷」等不可抗力因素，民眾若遇停電狀況，請多一分耐心與體諒，勿貿然靠近倒塌電桿或配電箱。

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