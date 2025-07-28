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未來婆婆把她當奴才！幫洗澡買飯　她忍1年：我是什麼很賤的人？

原PO表示，未來婆婆把她當奴才。（示意圖／Pexels）
▲原PO表示，未來婆婆把她當奴才。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名女網友表示，她在20歲時認識一個大12歲的男友，愛打手遊，他媽媽有小兒麻痺症只能坐輪椅，到他家要幫太后大人洗澡還要買飯，下班後還要曬衣折衣服，「我是什麼很賤的人嗎？現在回想我還能忍耐快一年我也是很厲害。」

原PO在臉書粉專「靠北婚姻」發文，20歲那年，她在一款手遊認識了一個大她12歲的男友，是個標準的遊戲宅男，可以砸10幾萬在遊戲上，他媽媽因為有小兒麻痺症，只能坐輪椅，「當時年紀太小，為了愛情所以拚命想討好未來的婆婆，現在想想還好當時沒嫁給他，家境貧困沒關係，但願意花大錢玩遊戲，還有個控制欲很強的媽媽。」

原PO說，到他家要幫太后大人洗澡搓背，外加洗頭、吹頭髮，還要買飯切水果，西瓜要全部去籽，去不乾淨會被嫌，下班後要到他家曬衣服，折衣服，每件要折相同大小。

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原PO指出，休假要她早上5點40起床，搭車到他家把棉被枕頭拿去曬太陽，她當時半工半讀，長期睡眠不足，有次睡過頭惹太后生氣，太后還會偷拿她的生辰八字跟他兒子算命，看有無旺夫，更會要她婚後薪水要上繳貼補家用。

男友媽媽說，老公就是天，要原PO每天洗衣煮飯再賺錢養家，不要惹她兒子不開心。原PO說：「常常很想問她，我是什麼很賤的人嗎？現在回想我還能忍耐快一年我也是很厲害。」

此文曝光後，網友紛紛留言「他到底是什麼條件可以讓你做免費女傭一年」、「我真的不敢相信台灣還有願意做到這樣的女生，清朝觀念也是要皇帝有錢耶」、「所以妳賤了快一年？但還好有清醒」、「當了一年免費佣人及賺錢工具，她兒子又要去找下一個冤大頭」。

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