上色情網站先自拍！英國強推新法　網友用「遊戲角色大頭照」反制



▲英國政府近期正式啟動《網路安全法案》的執行。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

英國政府近期正式啟動《網路安全法案》（Online Safety Act）的執行，從26日起，所有在英國境內企圖瀏覽網路色情內容的用戶，必須先通過「高度有效的年齡查核」機制，否則將無法進入相關網站。驗證方式包括上傳一張自拍照、提交照片身分證件，甚至透過信用卡資訊來證明年齡。

根據《Engadget》報導，這項規定是由英國科學、創新與技術部（Department for Science, Innovation and Technology）所推動，實際監管單位為英國通訊管理局（Ofcom）。該機構針對色情網站提出具體指引，要求它們強化年齡驗證措施，以防止未成年人接觸露骨內容。目前包含PornHub在內的多個高流量色情網站，已經表示配合執行新制。

這項年齡查核政策不只針對專門提供色情內容的網站，一些大型社群平台，如Reddit與Bluesky，也同步導入符合新法要求的驗證系統。這些平台的內容雖不全然以色情為主，但因仍可能出現成人相關內容，故同樣納入規範範圍內。

不過，英國網友對這項措施反應兩極，有些人擔心隱私外洩，也有不少人嘗試規避查核方式。一些使用者透過虛擬私人網路（VPN）跳過地區限制，或利用AI工具生成假的身分證件與虛構自拍照，有的甚至上傳電玩人物的高解析度肖像照片試圖蒙混過關。

對於這些逃避驗證的行為，英國政府也訂下嚴格罰則。根據《網路安全法案》規定，任何網站若涉嫌鼓勵或容許使用者繞過年齡驗證程序，最高將面臨1,800萬英鎊，或其全球營收10%的罰款。法案也明確禁止網站提供或宣傳可繞過驗證的VPN工具。

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