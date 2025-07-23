史上最快突破1億！　2025嘉義市購物節登錄狂潮

▲▼ 史上最快突破一億大關！2025嘉義市購物節買氣火熱、發票登錄速度創新高 ，最大獎油電車。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市購物節7月1日盛大開跑，登錄發票金額已正式突破1億元大關，創下歷年最快突破紀錄。相較去年同期，一般發票登錄金額成長超過54%，而電子支付交易金額更大幅躍升逾104%、成長超過一倍，展現驚人買氣與活動吸引力，更顯示嘉義市政府推動數位轉型成效顯著。

本次登錄金額突破1億元的幸運得主，是來自嘉義市的陳先生。這筆幸運消費在7月中旬，他與家人相約至「野川堂秘境鍋物」享用晚餐，總計消費1,755元，沒想到竟幸運成為破億里程碑的關鍵人物！陳先生開心表示，自己是嘉義市購物節的忠實參與者，幾乎年年報到，這次能在不經意的日常消費中中獎，讓他又驚又喜。嘉義市政府也特別加碼頒發「破億獎金」現金6,600元，感謝市民的熱情響應，讓嘉義購物節的回饋再升級、喜上加喜！

目前嘉義市購物節發票登錄金額已突破 1 億元，民眾發票登錄類型涵蓋範圍廣泛，從民生消費、旅遊住宿、百貨購物，甚至包含房地產購屋發票，顯示民眾參與熱度高漲，也反映嘉義市經濟活絡、房市發展潛力十足。邀請民眾把握消費機會、搶先登錄7/1起於稅籍設立於嘉義市之店家消費發票，登錄金額累計滿500元即可獲1個抽獎序號，每人最多可獲200個抽獎序號，並可參加每週三線上直播「週週抽」好禮活動，消費金額愈高、中獎機率愈大，除了每週抽萬元獎金，還有機會將百萬汽車、百萬現金、電動機車以及名牌包等好禮帶回家！

嘉義市政府建設處呂獎慧處長表示，市民朋友期待的「滿千送百領現金」將於8月1日起開放兌換！嘉義市民只要憑7月1日起稅籍在嘉義市的店家發票，累積滿1千元就可兌領1百元現金，每人最多可帶5千元發票，現領5百元現金。市民於周一至周五（上班日）上午9時至下午4時，持足額統一發票、申請人身分證正本，就可到市府1樓中庭兌換，每日限量受理800名號碼牌，每份號碼牌最多可申請5人份。無法親自前來兌換的民眾，也可委託他人代領，請代理人攜帶應備文件（申請人身分證正本、代理人身分證正本及足額統一發票）兌換， 本次補助發放總金額共2千5百萬元，金額有限、兌完為止，緊來消費換現金、賺好康！更多資訊請至嘉義市購物節粉絲專頁

（https://www.facebook.com/Chiayishoppingfestival/）與LINE官方帳號（ID請搜尋@wubuywubobi）查詢。