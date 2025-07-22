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自稱竹聯幫成員！他吸收少女設局「仙人跳」　強拍裸照勒索50萬

▲新北市永和分局接獲報案，自稱竹聯幫成員吸收未成年少女設局仙人跳，向被害人勒索50萬元。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲新北市永和分局接獲報案，自稱竹聯幫成員吸收未成年少女設局仙人跳，向被害人勒索50萬元。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市政府永和警分局日前偵破一起「仙人跳」事件！有幫派組織吸收未成年少女，在IG上與受害男子聊天後，再約租屋處見面，5名犯嫌進入屋內後毆打、綑綁被害人，並拍下不雅片勒索50萬元。被害人支付6萬元後脫身，並報警處理，警方循線逮捕5名犯嫌，全案依違反《組織犯罪防制條例》移送新北地方檢察署偵辦。

根據警方調查，陳姓主嫌對外以竹聯幫明仁會成員自稱，吸收未成年少女後，指使少女在IG傳訊息給陌生男子，以亂槍打鳥的方式邀約見面，待雙方在被害人的租屋處見面後，少女再通報在門外埋伏的犯嫌，並等待機會開啟房門。

而陳姓主嫌見房門打開後，立刻指揮黃姓手下及其他同夥闖入屋內，毆打、綑綁被害人，並強迫對方拍攝不雅影片，逼被害人唸出不實欠款的道歉稿，設局「仙人跳」勒索50萬元，被害人支付6萬元脫身後，隨即報警處理。

▲新北市永和分局接獲報案，自稱竹聯幫成員吸收未成年少女設局仙人跳，向被害人勒索50萬元。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

永和分局獲報後，與刑事警察局偵查第四大隊第二隊、新北市政府警察局少年警察隊及台中市政府警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組，兵分多路同步於雙北地區展開拘提及搜索行動，逮捕陳姓主嫌等5名犯嫌，並查扣涉案手機及相關證物，全力瓦解不法組織犯罪；該組織惡劣地利用未成年人從事不法犯罪，並已觸犯《組織犯罪防制條例》: 「招募吸收未成年之人加入犯罪組織、從事犯罪行，加重其刑二分之一」之規定。

永和分局表示，利用未成年加入組織從事犯罪行為警方必將嚴懲不貸，並呼籲民眾於網路交友務必提高警覺，對於來路不明的邀約應審慎評估，切勿輕易赴約或洩漏個人資訊，以免落入組織集團或不法份子所設陷阱，倘若民眾不幸遭受類似侵害，請務必立即報警，俾利警方及時介入偵辦，以保障自身權益。

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