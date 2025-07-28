快訊／新任一審主任檢察官正式揭曉　北檢林俊言、唐仲慶上榜

▲新任主任檢察官今公布，台北地檢署囊括6席，包括偵辦「京華城容積變更案」的林俊言。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

全國地檢署新任主任檢察官名單原訂7月25日（上週五）公布，因官派檢審委員臨時有要務而延期，法務部今（28）日正式揭曉結果，共有24名檢察官調升一審主任檢察官，其中「天下第一檢」台北地檢署囊括6席居冠，偵辦「京華城容積變更案」的林俊言與唐仲慶雙雙上榜；另外，本屆遴選名單中的焦點人物江貞諭，則確定調升高等檢察署。

今年法務部釋出24個主任檢察官缺額，依《各級檢察署及其檢察分署檢察官及主任檢察官遴選要點》辦理，各地檢署先行內部票選，經檢察長報部彙整，全國共64名檢察官取得推薦資格，最終依1.5倍原則送出36人進入檢審會審議，由部長鄭銘謙圈選定案。

此次上榜的名單涵蓋台北、台中、高雄、士林、新北、南投、台南、彰化等22地檢署，以北檢6人、台中4人最多，期別從第46期至第54期不等，呈現兼顧資深與中生代的佈局。

本屆遴選另一焦點人物江貞諭，確定調升至高等檢察署，顯示法務部此次升遷案除一審主任檢察官外，也同步調整高檢署戰力。此次一審主任與二審升遷人員將預計8月底統一調任。