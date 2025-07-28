快訊／新任一審主任檢察官正式揭曉　北檢林俊言、唐仲慶上榜

▲新任主任檢察官今公布，台北地檢署囊括6席，包括偵辦「京華城容積變更案」的林俊言。（資料圖／記者劉昌松攝）
記者劉昌松、黃宥寧／台北報導
全國地檢署新任主任檢察官名單原訂7月25日（上週五）公布，因官派檢審委員臨時有要務而延期，法務部今（28）日正式揭曉結果，共有24名檢察官調升一審主任檢察官，其中「天下第一檢」台北地檢署囊括6席居冠，偵辦「京華城容積變更案」的林俊言與唐仲慶雙雙上榜；另外，本屆遴選名單中的焦點人物江貞諭，則確定調升高等檢察署。
今年法務部釋出24個主任檢察官缺額，依《各級檢察署及其檢察分署檢察官及主任檢察官遴選要點》辦理，各地檢署先行內部票選，經檢察長報部彙整，全國共64名檢察官取得推薦資格，最終依1.5倍原則送出36人進入檢審會審議，由部長鄭銘謙圈選定案。
此次上榜的名單涵蓋台北、台中、高雄、士林、新北、南投、台南、彰化等22地檢署，以北檢6人、台中4人最多，期別從第46期至第54期不等，呈現兼顧資深與中生代的佈局。
本屆遴選另一焦點人物江貞諭，確定調升至高等檢察署，顯示法務部此次升遷案除一審主任檢察官外，也同步調整高檢署戰力。此次一審主任與二審升遷人員將預計8月底統一調任。
|序號
|期別
|姓名
|單位
|1
|46期
|鄭少玨
|臺北地檢署
|2
|46期
|林俊言
|臺北地檢署
|3
|46期
|張富鈞
|臺中地檢署
|4
|47期
|謝怡如
|臺中地檢署
|5
|47期
|陳鼎文
|彰化地檢署
|6
|47期
|李侑姿
|高雄地檢署
|7
|48期
|任亭
|高雄地檢署
|8
|49期
|黃惠欣
|臺北地檢署
|9
|49期
|林思吟
|士林地檢署（派駐廉政署北部地區調查組）
|10
|49期
|陳錦宗
|新北地檢署
|11
|49期
|吳昇峰
|臺中地檢署
|12
|49期
|黃慧倫
|南投地檢署
|13
|49期
|林怡君
|臺南地檢署
|14
|49期
|彭盛智
|臺南地檢署
|15
|50期
|朱家蓉
|臺北地檢署
|16
|50期
|黃筱文
|新北地檢署
|17
|51期
|劉韋宏
|臺北地檢署
|18
|51期
|唐仲慶
|臺北地檢署（派駐廉政署北部地區調查組）
|19
|51期
|陳柏文
|新北地檢署
|20
|52期
|張家維
|桃園地檢署
|21
|52期
|葉子誠
|新竹地檢署
|22
|52期
|江炳勳
|嘉義地檢署
|23
|53期
|陳書郁
|桃園地檢署
|24
|54期
|楊翊妘
|橋頭地檢署（派駐廉政署南部地區調查組）
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