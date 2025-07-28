鄉長任內收20萬元賣官　枋山鄉代會主席洪啟能貪污罪起訴

▲枋山鄉民代表會主席洪啟能涉貪被起訴。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋山鄉代表會主席洪啟能，於鄉長任內涉嫌收賄、違法用車等案，屏東地檢署指揮廉政署與調查局深入調查後，查出其任內違規錄取清潔隊員並收受20萬元賄賂，另擔任主席後仍濫用公務車與公帑，依違反貪污治罪條例等罪嫌提起公訴，並請求法院褫奪公權及沒收不法所得。檢方起訴後移審屏東地院，屏東地院裁定交保新台幣100萬元。

起訴書指出，洪啟能於任職枋山鄉第17、18屆鄉長期間，負有鄉政推動、人事任免之職責，竟利用人事甄選機會，於110年度1月間清潔隊員甄選作業中，與時任清潔隊潘姓隊長共謀，違反甄選簡章規定，違法讓未檢附體檢報告之劉男補件並參與面試，最終順利錄取。

事後，更於110年3月間，透過劉男之親友收受新台幣20萬元現金作為賄賂。此外，洪啟能於卸任鄉長後，於112年至114年擔任枋山鄉民代表會主席期間，仍違規使用配賦公務車輛，頻繁與女性友人出遊、住宿、就醫及其他與公務無涉之私人行程，並將加油費用報公支出，造成公帑損失共計8803元。

屏檢認為，洪啟能身為民選地方首長及民代首長，應以身作則，恪守法紀，卻以職權圖利己身，不僅違背公務員廉潔義務，更損害地方政府形象與社會公義，爰依貪污治罪條例第4條第1項第5款之對於違背職務行為收受賄賂罪嫌、刑法第216條、同法第213條之行使公務員登載不實公文書罪嫌、刑法第134條、第342條第1項之公務員假藉職務上之機會背信罪嫌提起公訴，並請法院依法宣告褫奪公權及沒收犯罪所得。