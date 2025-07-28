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社會 社會焦點 保障人權

海拔665公尺驚魂！她陽明山健行卻迷路3hrs　警LINE定位急救援

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲陽明山洪姓婦人古圳步道迷途，士林分局山仔后派出所警員林慶明加LINE定位火速尋獲助脫困。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名洪姓婦人日前獨自登陽明山菁礐古圳步道健行，行經竹篙山方向約三小時後迷途無法下山，且手機電量即將耗盡，情急之下向警方求助。士林分局山仔后派出所警員林慶明接獲通報後，立即展開救援，透過加入LINE好友取得婦人即時定位，聯同消防人員沿線搜索，最終在海拔665公尺處平安尋獲。

山仔后所所長蘭建榕表示，林員接獲值班同仁通報後，第一時間趕赴登山口並聯繫洪婦傳送定位訊息，再與消防組成搜救小組，自平菁街43巷沿線向竹篙山方向搜索，過程中不斷高聲呼喊，終於成功尋到洪婦。經救護人員檢查，洪婦身體狀況良好，由林員護送至派出所稍事休息後再轉車返家，洪婦頻頻致謝，直呼「好險有警察」。

▲▼ 山仔后所所長蘭建榕 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲山仔后所所長蘭建榕提醒民眾若發生迷途或緊急情況，務必立即撥打110或119求助。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分局呼籲，民眾登山前應先評估體力並熟悉路線，攜帶水糧與通訊設備並避免單獨行動，行前更應告知家人行程。若發生迷途或緊急情況，務必立即撥打110或119求助，以利即時掌握位置展開救援，確保自身安全。

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