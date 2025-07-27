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要賴清德謙卑傾聽、展現擔當　羅智強：重槌非打掉雜質而是敲醒你

▲國民黨立委羅智強27日上午啟動謝票並受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國民黨立委羅智強27日上午啟動謝票並受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

24位國民黨立委與新竹市長高虹安昨挺過罷免，總統賴清德昨發文回應，並提到「今天的結果不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗」，引發討論。國民黨立委羅智強今（27日）表示，賴清德應該要謙卑傾聽「0」代表的意義，在切割不是任何人的失敗時候，應該展現擔當，直面大惡罷總失敗結果。羅智強也說，今天這一記又一記的重槌，不是要幫賴清德打掉雜質，而是要敲醒賴，請你記得你是總統。

羅智強27日上午10時半啟動謝票行程並受訪。媒體詢問，賴清德說沒有勝負，以在野角度，認為賴該做哪些政治動作來處理這件事情？羅智強說，賴清德應該要謙卑傾聽「0」代表的意義，不能置身世外，因為賴以黨主席身分下令全國進行配合式的大罷免，但是民進黨立法院黨團總召柯建銘又直接告訴大家，就是賴跟柯在去年總統大選結束後商量出來的，所以這場大罷免就是賴策劃跟主導，再透過柯跟所謂的罷團結合執行，公民只不過是被推在最前線的肉盾，實際上背後牽線、操縱傀儡線的就是賴。

羅智強說，在切割不是任何人的失敗時候，說實在話，他覺得賴清德應該展現擔當，敢做敢當，既然是賴跟柯建銘、民進黨在背後直接發起大惡罷，就應該出來表達你的肩膀，來直面大惡罷總失敗結果。

羅智強表示，他要建議賴清德回到國政，請捫心自問，上任一年多，最大政績是什麼？就是大惡罷，台灣詐騙橫行不重要 、關稅風暴不重要、兩岸兵凶戰危不重要，只要有大罷免就好；少子化、低薪、物價飛騰、能源政策錯誤、山河被毀，種種國政千瘡百孔，但是賴一件都沒有面對、花心思解決，只把全部心力跟國家全部資源放在最撕裂的大惡罷，這才是今天人民必須用這麼堅決的選票，來向民進黨、賴清德提醒的原故，這是一記又一記的重槌；他要用賴曾說的話，這重槌是幹什麼？不是要幫賴打掉雜質，而是要敲醒賴，請你記得你是總統，台灣人民在受苦，請你回到國政。

對於柯建銘是否適任民進黨團總召，羅智強說，那是民進黨家務事，但柯某種程度也必須說蠻誠實，真心大白話地說賴清德就是大罷免幕後共同策劃人，不僅精準預言團結十講，賴的罷免大出場，甚至直接命令中選會在有護理師國考的726舉行大罷免投票；羅也說，他路上遇到民眾表示家裡兩個小孩都在考護理師，早上8時半考到傍晚5時，非常憤怒，質疑難道2個孩子都不是公民，讓他們沒有機會投票，而從這件事可以想像民進黨的荒謬，當柯建銘指定726是罷免投票日，多少人已說那天是國考，但中選會不敢違逆柯，完全不尊重民主。

羅智強重申，柯建銘適不適任總召是民進黨家務事，但柯今天也是吃了誠實豆沙包，已經告訴大家大罷免就是民進黨發動。

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