空勤海豚直升機將全面升級！更換數位儀表+航電系統確保救災安全

▲內政部空勤總隊海豚直升機AS-365將全面更新數位儀表板和航電系統（圖／資料畫面，下同）

記者張君豪／台北報導

空勤總隊27日表示，為強化台灣空中救援能量、提升飛航安全與任務效益，將全面升級海豚直升機（AS-365N）駕駛艙儀表。行政院在2025年正式核定「海豚直升機（N3+）升級中程計畫」全案預計於2030年底前完成，屆時空勤總隊包含海鷗等傳統類比儀表駕駛艙將全面更換數位化座艙，將可提升機組員執行搜救任務的精準性與效率，與黑鷹直升機聯手守護台灣上空。

空勤總隊表示：目前救援任務共有23架現役飛機，包含14架UH-60M型黑鷹直升機、8架AS-365N型海豚直升機及1架Beech型定翼機，分別部署於本島北、中、南及花東等5個駐地，執行包含空中救災、救難、救護、觀測偵巡與運輸等多元任務。其中僅黑鷹直升機配備先進數位化座艙；海豚直升機因機齡日益老化，現階段駕駛艙仍為傳統類比式儀表，已不敷現代任務所需。

空勤總隊指出，海豚直升機升級計畫將導入原廠空中巴士直升機公司最新研發的航電系統，提升為全數位化座艙，可有效減輕飛行人員操作負擔，並強化日夜間及各類天候下的全時出勤能力。此項升級不僅有助於提升空中搜救任務的達成率，更將全面改善飛航操作的安全與效率。

空勤總隊證實，上述直升機更新專案在今年1月16日正式簽約，總計9架海豚直升機將分階段完成性能提升，預計2028年起陸續交機，全面投入空中救援任務。

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