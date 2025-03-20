南投山搜隊首辦11天山訓　2隊員突發高山症！困雪地5天空勤救出

▲南投縣消防局辦理山難搜救隊山訓，2名隊員突發高山症，反而被救下山。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣消防局日前於南三段辦理山難搜救隊訓練，未料其中丁姓、劉姓隊員突發高山症，雖服用藥物控制，但症狀仍時好時壞，山訓隊因此報請空勤總隊直升機救援，又因近日高山降雪等惡劣天候條件延宕，等待長達5天、至今日放晴才順利由空勤直升機救下山就醫，化解一場虛驚。

南投縣消防局指出，近年來開放山林政策導致登山人數和高山地區山域事故都大幅增加，因此今年首度規劃長達11天的山搜訓練，包括第二、第三大隊山搜隊員11人，以及4名協作、1名領隊，一行16人自10日從花蓮縣瑞穗林道入山，計畫徒步橫越南三段，以精進山搜技能。

不過時至13日，山訓隊抵達花蓮縣卓溪鄉境內的內嶺爾山，丁姓、劉姓2名隊員即發生高山症，不過因症狀輕微，加上訓練項目本就納入高山症患者救援，因此2人在服用藥物、狀況好轉後，隨隊也有相關藥物，全隊也繼續挺進；可惜到了15日，眾人走到南投縣信義鄉境內的可樂可樂安山，2名隊員的症狀轉趨嚴重，山訓隊因此轉而申請空勤總隊協助救援。

縣府消防局指出，因事發處的地形不適合空勤直升機吊掛，2名隊員患者由隊友揹負、隨隊繼續前進到郡東山，怎料又碰到近日強烈冷氣團來襲、降雪，只好先於原地紮營；時至今天上午，天氣終於好轉，空勤總隊各自由花蓮、台中2地派遣直升機前往郡東山，先將包括2名隊員患者的8人送往花蓮，其他8人則搭機回到台中市清泉崗機場，全員平安。

消防局表示，丁、劉2名隊員抵達花蓮後先被送往花蓮慈濟醫院接受醫師檢查，確認身體狀況沒有大礙，即隨同其他6名隊友一起搭車返回南投。