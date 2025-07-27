沈伯洋喊「衝撞會累積」比氣長！網炸鍋：看不到反省

▲民進黨立委沈伯洋（右）在臉書發文表示感謝罷免團體的努力。（圖／翻攝自沈伯洋臉書）

圖文／CTWANT

「726大罷免」落幕，五位藍營立委全數成功過關，罷免案宣告失敗。民進黨立委沈伯洋於27日凌晨在臉書發文，表示感謝罷免團體的努力，強調「運動的衝撞會累積」，雖未成功但已喚起社會討論。不過該篇貼文迅速引爆網友不滿，留言區湧入大量批評聲浪，痛批其未對民進黨的作為進行反省，甚至被質疑浪費公帑卻毫無悔意。

沈伯洋在貼文中說明自己對罷免案結果的看法，他首先感謝罷免團體的付出，表示：「雖然結果不如電影般美好，但運動的衝撞是有意義的，比氣長。我相信大家站出來不是為了罷掉誰，而是因為不能沉默。」

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對於罷免結果，沈伯洋認為，雖然未能罷免任何一位藍委，但運動喚起了社會討論與對話，甚至有些罷案能走到第二階段，已是成果。他強調：「這些努力，是我做不到的。」

此外，沈伯洋指出，罷免行動的初衷在於促使國民黨改變，讓藍營立委明白「做某些事是有代價的」。他認為這半年來已見成效，例如預算凍結被解凍、部分法案遭擱置等。他感性地表示：「接下來會面臨的磨難不會少，但各位的勇氣，會成為台灣民主路上的一道光」。

然而貼文發出後，引發大批網友不滿，留言區湧入質疑聲音，「整篇沒有檢討民進黨，還敢說民主？」「浪費這麼多納稅人的錢被否決，誰負責？」「整篇完全沒有檢討綠營自己，再這樣下去，絕對會變在野」、「每天看你練肖話，顛倒黑白，還總是能找到最刁鑽的角度切入用最厲害的話術騙人，其實還是有點佩服你的」。

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