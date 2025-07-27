大罷免失敗　矢板明夫列3點反省處：天發出的奇怪的聲音

▲大罷免失敗，柯建銘鞠躬道歉。（圖／攝影中心攝）

記者葉國吏／綜合報導

726大罷免失敗，印太戰略智庫執行長矢板明夫列出三點反省之處，直言「天發出的奇怪的聲音」。

矢板明夫在臉書粉專「矢板明夫俱樂部」發文表示，在日本，把選舉的結果稱為「天的聲音」。就是你不得不聽的意思。日本前首相福田赴夫在1978年選舉失敗時，曾經留下過「天的聲音，有時候也是奇怪的聲音」的名言。「說句老實話，對於今天的結果，我也覺得是『天發出的奇怪的聲音』」。

矢板明夫列出三點反省的地方：

第一，可能是同溫層太厚。很多的罷免活動都沒有觸及到非同溫層的群眾。期間，我也曾多次到各地上台宣講，但是聽眾大部分都是志同道合的自己人。坐在台下的，甚至比在台上講的人更清楚為什麼要罷免。活動一場接一場，但參加者大多是老面孔，浪費了很多資源。

第二，對形勢盲目樂觀，在很多地方過於輕敵。投票的前幾天，包括我自己，很多人都認為可以罷免掉10個以上國民黨籍立委。大家討論的話題，多聚焦在罷免之後，由誰來參加補選等等。

▲矢板明夫。（圖／記者林敬旻攝）

第三，民進黨對罷團的支持不夠。雖然賴清德總統在民進黨的內部會議中曾經強調過「支持罷免」這件事。但是自始至終，民進黨對罷團的支持一直是「猶抱琵琶半遮面」。強調「罷團是罷團、民進黨是民進黨」，兩股力量最終沒有完全結合起來。看今天的結果，很多選區民進黨基本盤的票都沒有催出來。殊不知，敵對陣營早已將這場選舉看成你死我活的藍綠對決，全力動員。