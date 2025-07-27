「天發出奇怪聲音」　矢板明夫揭大罷免3反省：同溫層太厚

記者陳俊宏／綜合報導

726大罷免，國民黨24席立委、遭停職的新竹市長高虹安的罷免案皆未通過。對此，日本資深媒體人矢板明夫指出，對於結果，他覺得是「天發出的奇怪的聲音」；當然有不少值得反省的地方，包括「可能同溫層太厚」、「對形勢盲目樂觀」、「民進黨對罷團的支持不夠」。

矢板明夫在臉書說，726大罷免投票輸了，很多人都心情沉重，在日本，把選舉的結果稱為「天的聲音」，就是你不得不聽的意思；日本前首相福田赳夫在1978年選舉失敗時，曾經留下過「天的聲音，有時候也是奇怪的聲音」的名言。

矢板明夫表示，說句老實話，對於726結果，他也覺得是「天發出的奇怪的聲音」，對國家不忠誠，和台灣最大的敵人眉來眼去；問政不專業，亂砍預算，甚至有時候自己都不知道砍掉了哪些；犯錯不反省，對自己所屬政黨職員的違法行為，不認錯不道歉，「我不願意相信台灣的選民，會認為這些立委是合格的。」

▼大罷免失敗，支持者情緒低落。（圖／記者林敬旻攝）



矢板明夫指出，當然確實也有不少值得反省的地方，第一，可能是同溫層太厚，很多罷免活動都沒有觸及到非同溫層的群眾，期間他也曾多次到各地上台宣講，但聽眾大部分都是志同道合的自己人，坐在台下的，甚至比在台上講的人更清楚為什麼要罷免，活動一場接一場，但參加者大多是老面孔，浪費很多資源。

矢板明夫提到，第二，對形勢盲目樂觀，在很多地方過於輕敵，投票的前幾天，包括他自己，很多人都認為可以罷免掉10個以上國民黨籍立委，大家討論的話題多聚焦在罷免之後，由誰來參加補選等等。

矢板明夫說，第三，民進黨對罷團的支持不夠，雖然賴清德總統在民進黨的內部會議中曾經強調過「支持罷免」這件事，但是自始至終，民進黨對罷團的支持一直是「猶抱琵琶半遮面」，強調「罷團是罷團、民進黨是民進黨」，兩股力量最終沒有完全結合起來。

矢板明夫表示，看結果很多選區民進黨基本盤的票都沒有催出來，殊不知敵對陣營早已將這場選舉看成你死我活的藍綠對決，全力動員，講這些並不是為了尋找犯人、推卸責任，而是希望為下一場鬥爭吸取教訓。

矢板明夫認為，這次失敗意味著今後台灣的路會更加艱難，但這一段時間罷團志工們的努力，以及我們每一個人的付出，都是守護台灣的重要里程碑，具有重要的歷史意義，「向大家道一聲辛苦了，讓我們昂起頭，繼續奮力向前行。賴清德政府受到了重大的挫折，更需要我們的支持，大家一起加油。」