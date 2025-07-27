大罷免失敗　「Z9神龍」列三大原因

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大罷免失敗　「Z9神龍」吳達偉列三大原因

▲▼柯建銘鞠躬道歉。（圖／攝影中心攝）

▲大罷免失敗，民進黨總召柯建銘鞠躬道歉。（圖／攝影中心攝）

記者葉國吏／綜合報導　

726大罷免失敗，民眾黨、新竹市政府勞工及青年處長吳達偉列出失敗三大原因，同時感謝台灣人用最大民主守護小小又多山的國家。

被批踢踢鄉民封為「Z9神龍」的吳達偉，在臉書粉專「Z9 的看板」列出大罷免大失敗的三大原因：

1、正當性不足，全面罷免而非針對立委個人行為。
去年興起的大罷免浪潮，一直都只在綠營支持者群眾裡打轉，threads與社群的演算法讓同溫層更加厚實，把全面對在野黨的打壓手法，誤以為是打著 #為台灣好 的大旗。全面性的翻盤演出，看在台灣人眼裡，就是一場選輸不認仗的秀，大罷免的理由完全無法說服台灣的中間選民，這點也持續顯示在民調上，也是許多區域連25%都沒過的主要原因。

2、綠營迫使藍白合作，戰略嚴重錯誤，造成一打二的窘境。
的確以總統大選三咖督來說，40%就足以贏得選舉，但是罷免與反罷免再怎樣也就只有兩咖。罷免團體在一整年的罷免活動中，持續把藍與白打成一伙，在最後一個月的反罷活動中，藍白也就順勢互相合作，召喚自己的支持者出門投票。如果用總統大選數字來看綠營支持者有40%、藍30%、白20%，那綠營就是親手迫使30+20>40。原本都是針對藍營的立委的罷免，可以說跟白營根本無關，但在整個過程，白營的選民被迫與藍營一起合作，連白營KOL館長在這一戰當中，都去幫忙藍營站台數次，最後從投票率來看，白營催出來的票，的確大大增加反罷免的票數。

▲▼新竹市長高虹安立委任內涉犯貪污案證人吳達偉（Z9），5月15日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲吳達偉（Z9）。（圖／記者黃哲民攝）

3、國際關稅局勢緊張，基層民眾感受不到行政團隊的用心。
藍、綠、白都有各自的支持者，但台灣最大一群能左右政局的還是中間選民。在川普上任之後，國際局勢已經大變，關稅議題、能源使用、民生通膨率、台幣匯率等，今年以來都是中間選民最關心的事，也是希望執政團隊能趕快因應的。日本因為關稅談判問題，造成執政黨選舉大失敗，血淋淋的例子就放在眼前。基層的中間選民在今年完全感受不到執政黨對民生議題的用心。電視打開，大罷免大成功的話題佔了一大半，甚至總統還親自舉辦團結十講。得中間選民者得天下，民進黨目前是完全沒拿到。

吳達偉文末感謝台灣人「用最大的民主，守護了小小又多山的國家。希望執政黨要好好檢討到底哪裡出了問題，懸崖勒馬。」

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