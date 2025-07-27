藍白合力挺過罷免　2026新北各有想法、民進黨可能得利

▲侯友宜陪同葉元之掃街。（圖／翻攝自Facebook／葉元之）

記者葉國吏／綜合報導

國民黨和民眾黨在雙北地區曾合作應對罷免案風波，但2026議員選戰將至，兩黨似乎走向各自為政。藍營主張尊重民眾黨的策略，白營則強調罷免結果不影響提名布局，雙方各自展現選舉計畫，藍白合作前景難以預測，民進黨可能會因此漁翁得利。

罷免案結束後，國民黨的雙北立委全數保住席次，但2026議員選舉才是真正的硬仗。台北市黨部主委戴錫欽表示，首要目標是市長蔣萬安的連任，接著是議會席次過半。

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨的布局則相對穩健，北市黨部代理主委周榆修表示，罷免案結果不影響現有4席議員的連任計畫，並準備在松山信義區及中正萬華區推出新人。他認為，雖然民眾黨在市議會席次有限，但未來仍有機會與藍營在議案協商上保持良好互動。

至於新北市，國民黨黨部主委黃志雄呼籲全黨警惕，罷免案展現民進黨失去民心，但未來的選舉需要轉化為對國民黨的支持。民眾黨方面，議員陳世軒透露2026選戰將以區域深耕為主，黨主席黃國昌期望在新北打造議會黨團，並推出候選人展現穩健步伐。藍白合作成疑，雙北選情將迎來新局面，民進黨可能在新北選區因此漁翁得利。