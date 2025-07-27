航港局推5航線助天災及觀光運輸　營運每趟次最多可領200萬

▲交通部航港局「2025藍色公路海洋觀光嘉年華」推出5條新航線。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

為推廣海洋觀光，交通部航港局2025藍色公路海洋觀光嘉年華透過獎助機制，推出5條新航線，航港局近日公布「推動海洋觀光航線發展暨行銷推廣獎助要點」，今年7月起至2026年12月31日提供總經費840萬元，業者經營來回一趟次最多可領200萬元，另提供每案50萬元行銷補助。

2025藍色公路海洋觀光嘉年華由航商與旅行業者共同推出5條新航線，包含3條限定試辦航班與2條固定航線，分別為7月25日至27日基隆-花蓮、8月14日至18日布袋-澎湖-金門、8月25日至27日基隆-澎湖，及7月至9月台南安平-澎湖馬公與預計9月中旬開航的基隆-日本石垣。

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為推動海運客運航線發展，及因應極端氣候導致鐵公路中斷及霧鎖離島頻率與風險提升，維繫花東及離島運輸服務，交通部祭出獎助觀光航線營運費用及行銷推廣，鼓勵船舶運送業與旅遊業者投入新興航線營運。

航港局近日公布「推動海洋觀光航線發展暨行銷推廣獎助要點」，補助期間為今年7月至2026年12月31日，每一獎助航線以一家業者為限，若同一獎助航線有2家以上業者申請，應由申請人自行協調或由審查小組審查決議。

航港局指出，觀光航線發展營運費用是針對基隆—澎湖、基隆—花蓮、布袋—澎湖—金門航線營運給予獎助，其中，基隆—澎湖每次往返最多可領200萬元、基隆—花蓮最多100萬元、布袋—澎湖—金門145萬元。

另外，航港局也說，行銷推廣費則是對基隆—澎湖、基隆—花蓮、布袋—澎湖—金門、台南安平—澎湖、台灣—石垣島海運客運航線的觀光航班宣傳、消費者推廣、船上行銷規劃及活動、製作文宣品等，依實際支出金額予以獎助，每案獎助以50萬元為限。