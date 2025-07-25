立榮3離島航點擬增班　董事長盼調高國內線票價

▲立榮航空董事長林志忠。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

立榮航空耗資近130億元採購19架ATR 72-600全新客機，2027年起交機，2032年新機隊全數到位。立榮航空董事長林志忠表示，新機隊將投入台北、台中、高雄往返離島航線並增加航班。林志忠也坦言，各項營運成本大幅增加，盼主管機關能盡快調整票價。

立榮航空董事長林志忠受訪時表示，新機交機後，自2029年開始，ATR機隊規模將達19架，因此會加密現有航班，特別是台北、台中、高雄到離島的航班會增加，並優化時刻，如果以後有適合的新航點，也會考慮增加新航線，目前一年提供座位數360萬座，初步規劃未來將增加至一年400萬座，提升國內線運能。

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林志忠也坦言，目前國內機票已經很久沒有調整，各項營運成本其實增加得非常高，因此希望能夠盡快調整票價，目前確實國內線機票有調漲的壓力存在。

林志忠說，票價的問題考慮的不是只有發動機本身的成本，這幾年其實各項營運成本都漲得非常多，民航主管機關會考慮所有因素來製定票價，立榮也會不定期推出一些促銷回饋旅客。

由於國人瘋出國，連帶影響國旅市場，立榮航空此刻耗資130億元採購新機，林志忠說，採購多少飛機是經過詳細的國內線運能需求評估，未來機隊增加5架將用來加密幾個主要航線密度，將不會有一位難求的情況發生，今年因為台幣升值導致很多人選擇出國，但長期來看，現代人生活型態會希望利用假日到處走走，國旅長期發展上仍有需求存在，不會因價格因素都只往國外跑。