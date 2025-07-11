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搭船8/4起採實名制「要查驗身分證」　航港局揭6大安全重點

▲遊客排隊搭船 。（圖／聯營處交通船公關經理林威志提供）

▲8月4日起搭船採實名制。（示意資料圖／聯營處交通船提供）

記者李姿慧／台北報導

「2025年海運安全季宣導活動」7月啟動，以客船、遊艇與浮具為主軸推動航安觀念，聚焦民眾暑期常用的客船安全，航港局除宣導6大乘船注意事項，包括搭船實名制8月4日起將上路，乘客登船要出示身分證查驗。

航港局指出，為提升船舶營運安全與海事災害應變效率，已修正《客船管理規則》第37之1條，新增實名制登船規範。自114年8月4日起，所有乘客登船時必須出示身分證明文件供船方查驗，未來搭乘客船將如同搭飛機般，須先確認身分後才能登船，藉此建立清楚旅客紀錄，保障航行安全。

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為配合實名制上路與暑假出遊高峰，航港局也啟動「2025年海運安全季」，宣導「搭乘客船6大安全須知」，首先是為建構安全乘船環境及利於海事災害防救，搭船實名制規範8月4日正式實施，乘客登船時要出示身分證等查驗；其次，登船前需經過行李安檢，禁止乘客攜帶「船舶法」第34之1條公告之危險物品登船，包含爆炸、易燃、高揮發性等10項危險物品，避免安全隱患。

▲▼航港局公布搭船6大安全重點。（圖／航港局提供）

▲航港局公布搭船安全重點。（圖／航港局提供）

第3項，則是登離船時需注意客船與碼頭間隙或高差，避免踩空導致意外。第4項為登船後應注意救生衣擺放位置，並熟知正確穿戴方式，確保緊急狀況及時應變；第5項提醒避免於船艏、艉等搖晃較大的危險區域逗留，乘客應於艙內坐好；第6項是行李應按船方指定位置擺放，避免阻礙逃生動線。

航港局表示，2025年海運安全季宣導活動已製作一系列海報、摺頁、懶人包與短影音等，透過各大交通場站、媒體及公私部門等管道推播，藉由簡明清楚的資訊傳達，讓民眾能接收最新且正確的航安資訊，盼藉由活動傳達核心理念「開船搭船多注意，快樂平安出航去」，提升民眾搭乘客船航行安全意識。

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