林濁水：民進黨對不起罷團　傲慢、背離民主連側翼都沒有當好

▲反共護台志工聯盟開票之夜，支持者情緒低落。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

726大罷免今（26日）首波投票落幕，最終大罷免大失敗。對此，前立委林濁水表示，做為民進黨老黨員，對罷團除了感謝，還要深深致歉「民進黨對不起你們」，民進黨因為傲慢、背離民主初衷、私心，以致於不只連側翼都沒有當好，而且不斷因爲令社會側目的言行而削弱了罷團創造出來的動能。他強調，罷團已在民主運動史留下難忘一頁。至於做為戰友的民進黨，該深切反省重拾民主初心。

林濁水表示，向所有投入罷免的素人志工朋友致上最高的敬意。一年地全心全力投入，熬過暴雨烈日，忍過冷嘲熱諷甚至無禮霸凌，南北奔波，創造了不可思議的連署奇跡，展現的爆發力、感動力、創新力、組織力種種早已超越朝野政黨之所能。

林濁水直言，做為民進黨的老黨員，對罷團除了感謝，還要深深躹躬致歉「民進黨對不起你們」，民進黨因為傲慢、背離民主初衷、私心，以致於不只連側翼都沒有當好，而且不斷因爲令社會側目的言行而削弱了罷團創造出來的動能。

最後，林濁水強調，如今大罷免雖然失敗，罷團畢竟已經在台灣民主運動史上留下令人難忘的一頁。至於做為戰友的民進黨，該深切反省重拾民主初心之外再無出路，若這樣，必還能在未來再攜手再造台灣民主。

▼林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）