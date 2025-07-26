不同意票一面倒領先　鄭運鵬：罷免雖失敗，但以社運來說是成功的

▲民進黨前立委鄭運鵬。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

大罷免首波立委、市長投票於26日登場，從目前的開票趨勢來看，25個選區不同意票全部都領先。對此，民進黨前立委鄭運鵬表示，這次的投票結果以罷免來看是失敗的，但以社會運動來說是成功的，罷團朋友已經證明國家利益可以突破連署的信任障礙，以後隨時可以展現制衡的民意力量。

鄭運鵬在臉書表示，這次大罷免以罷免來看是失敗的，但以社會運動來說是成功的，「罷免的門檻非常高，國民黨被逼到必須自己修法，讓他們過去使用抄名冊的方式必須完全被司法檢驗，這種爛招已經破功失效」、「反過來看，這次的罷團朋友已經證明國家利益可以突破連署的信任障礙，以後隨時可以展現制衡的民意力量」。

鄭運鵬指出，這次投票的投票結果，不管各方心情如何，都不需要解釋成台灣選擇親中，他認為以用罷免來打破大選的制衡選擇，目前的台灣社會還是有一定的選擇壓力，這也形成了和投票前氣勢上的觀察可能是相反的，單一罷免可能無傷板塊大局，全面罷免就會引起憂慮。

他最後說，「罷團領袖承擔了過程所有的辛苦，民進黨從現在開始要更堅強承擔執政的責任，讓罷團朋友即使短期氣餒，也願意繼續支持國家，更要讓他們覺得繼續背負這個責任是光榮的，謝謝你（妳）們」。