快訊／蒐集選民印章蓋在別張紙　花蓮選務員稱「統計人數」遭解職

▲花蓮縣選舉委員會。（圖／翻攝Google Maps）



文／中央社

立委罷免案今(26日)投票，花蓮豐山活動中心投票所選務人員以統計投票人數為由，將民眾印章蓋在另一張A4紙，民眾質疑「是要清算人民嗎」。花蓮縣選委會表示，已立即解除職務。

民進黨立委陳培瑜接獲民眾反映，花蓮豐山活動中心投票所選務人員拿選民印章蓋在名冊後，竟又將蓋在一旁的A4紙上，稱是要統計投票人數。

選民現場反應，選務人員回應「紙本將全數收回選務中心，沒有任何法律效力」，民眾提要求現場銷毀，選務人員又說「選務中心已收走並進行後續處理。謝謝關心與提醒」。

民眾陳情質疑，是選務人員誤解還是上面長官交代什麼？「這是要用來清算人民嗎？這樣行為太丟民主法治的臉，花蓮國真的太誇張」。

對於民眾指控，花蓮縣選委會總幹事李葳接受媒體聯訪表示，這名選務人員是投票所管理員，選民領票後，選務人員會在選舉名冊蓋章或簽名，以利統計選舉投票人數；但在白紙蓋章應是個人行為，也是第一次聽到，初步判斷可能是沒有工作經驗。

李葳表示，下午1時許針對該名選務人員解除職務、換人遞補，並已證據保全，將由監察小組開會研議處置。另外，可能涉個資法、妨害投票等，將彙整資料後，移送地檢署。