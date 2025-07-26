趙少康不只亮票！臉書貼文提關鍵字疑踩紅線　中選會：有檢舉會受理

▲前中廣董事長趙少康上午投票時亮票 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免首波投票今（26日）登場，前中廣董事長趙少康上午投票時亮票，已被警方移送地檢署查辦。但趙在臉書貼文又提到「人生第一次『OOO投票』」、「投『XXXXX』更是人生從來沒有遇到過的事情」疑似又踩到選罷法紅線。對此，中選會回應，如有檢舉案件，地方選委會將依法受理調查，再提本會委員會議審議。

▲趙少康亮票後，又在FB貼文，頻提關鍵字，疑再踩紅線。（圖／翻攝趙少康臉書）

趙少康上午投票時亮票，稱不小心把選票的背面當成正面展示了，一時失誤，不小心露出正面，這是錯誤示範。但這一不小心，恐讓趙少康吃上20萬的罰金或是2年有期徒刑。

依《公職人員選罷法》第88條第2項規定，投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人。違者於同法第105條訂有刑事罰則。至此節核屬司法機關權責，如有檢舉案件，選務機關也會移請檢警機關依法辦理。

第105條規定，違反第63條第2項或第88條第2項規定或有第65條第項各款情事之一，經令其退出而不退出者，處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。

關於臉書貼文的部分，依《公職人員選舉罷免法》第56條第2款規定，禁止投票日為競選、助選或罷免活動。至於投票當日所為與罷免案有關之貼文或報導，如已超出新聞報導客觀事實之範圍，足生促使閱讀大眾支持或反對罷免之效果者，仍屬違反選罷法的行為。如有檢舉案件，選務機關（本案所涉為台北市選委會）也會依法處理。