台中選務亂象多！　查好投票所現場卻無資料、里長徘徊監看

▲綠營指控台中選務亂象多。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

今（26日）是罷免投開票日，不過，台中市第六選區各地投票所卻陸續傳出選務混亂情形，選舉公正性令人憂心，包括選民到場卻查無個人投票資料，無法投票；里長在投票所外徘徊監看選民動態；有投開票所作業極度混亂，一小時內僅完成不到20位民眾投票，嚴重影響投票效率與秩序等。民進黨台中市議員江肇國、黃守達等也發文批評台中選務亂象，並呼籲市府立即釐清相關責任並改善選務安排，確保選民權益不受侵害。

據現場民眾回報，在原四育國中投開票所竟設有5個投票桶，但選務人員僅在校門口張貼一個投票桶的指示資訊，導致多位選民無法找到正確投票地點而錯失投票機會。民眾當場表達抗議，但選務單位竟以「牆面可能無法黏貼」為由搪塞，事後卻又在同樣位置補貼，顯見理由站不住腳。

除此之外，今日投票開始僅1小時內，已接獲多起重大狀況通報，包括：選民到場卻查無個人投票資料，無法投票；里長在投票所外徘徊監看選民動態；有投開票所作業極度混亂，一小時內僅完成不到20位民眾投票，嚴重影響投票效率與秩序。

民進黨台中市議員江肇國、黃守達等也發文批評台中選務亂象，並呼籲市府立即釐清相關責任並改善選務安排，確保選民權益不受侵害。同時也提醒市民朋友，各地民進黨籍議員服務處今日皆有開放協助處理突發狀況，團隊將立即到場協助處理。如發現任何選務問題，請立即記錄並上傳網路公開，或撥打下方聯絡資訊求助。

台中各區議員聯絡方式如下：

江肇國04-2201-7377

黃守達04-2301-2500

陳雅惠04-2282-4639

鄭功進04-2283-1892