超扯！陸軍八軍團輔導長溢領22萬洗衣費　竟拿來買遊戲點數

▲八軍團蕭姓輔導長將溢領的新兵委商服務費用來買遊戲點數，近日台中地檢署依侵占罪起訴。（示意圖／資料照，記者呂佳賢攝）

記者白珈陽／台中報導

前陸軍第八軍團蕭姓輔導長，因疏於查證連內福利委員已向義務役新兵收取1450元的洗衣、理髮等委商服務費，重複向全連新兵共152人又多收一次錢，共溢領22萬400元，蕭見無人發現竟加以侵吞，還用來買手機遊戲點數，台中地檢署日前偵查終結，依侵占罪嫌將他起訴。

起訴指出，蕭男自2021起至2022年2月擔任陸軍第八軍團輔導長，依慣例收取並保管新兵繳交給福利委員的洗衣、理髮、縫紉等委商服務費，該費用為新兵自願繳交非屬公費性質，代保管也非輔導長的法定職務。

2022年1月間，連內的福利委員已向全體新兵每人收取1450元的委商服務費，負責收取的人將收齊之款項全數放置在蕭的輔導長室內的保險櫃內。

但蕭未多加確認錢是否收齊，仍於隔月在LINE群組內貼出需要繳交費用訊息，再由福利委員向該梯152名新兵每人收取1450元，合計收受22萬400元，福利委員再將這筆錢放在蕭的保險櫃內。

該筆費用屬溢收款項，應退還給全體新兵，但蕭卻據為己有，還用來買手機遊戲點數，經法務部調查局桃園調查處接獲檢局，移送檢方偵辦。

蕭男偵訊時辯稱，第一次收款時他休假離營，就未點收金額，他誤以為除了專車費外，還有委商服務費沒收齊，便於過年後在群組提醒新兵要交服務費，但也沒有人反應已重複收取。他也說，後來點交金額時發現有重複收錢情形，「但覺得既然多收了，就用來購買遊戲點數。」

調查處起初以陸海空軍刑法的貪污利用職務機會取財罪移送蕭，不過檢方認為，依蕭曾在群組提醒收錢，偵查中蕭稱自己是個人疏失才導致重複收費，坦承後來產生侵占意圖，尚堪採信，且無積極證據顯示他是以詐術去收錢，而相關款項非公費，蕭代保管非法定職務行為，該部分不另為不起訴處分。