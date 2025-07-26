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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免投票「亮票」觸法　趙少康稱一時失誤：把選票背面當成正面

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免投票今（26日）登場，前中廣董事長趙少康一早陪同國民黨立委羅智強投票，兩人接受完媒體訪問後，趙少康則上樓投票，不過趙少康投完票離開圈票區，竟然直接打開票紙，主動亮票給媒體拍攝，一路到走近票匭後，才對折投入，這樣的亮票行為明顯已涉及違反選罷法。趙少康對此回應，不小心把選票的背面當成正面展示了，其實自己「不贊成罷免」立場外界都清楚知道，一時失誤，不小心露出正面，這是錯誤示範。

▲▼ 趙少康亮票 。（圖／記者李毓康攝）

▲趙少康主動亮票。（圖／記者李毓康攝）

趙少康上午投票完後強調，盡力就好了，凡是盡心盡力結果交給上帝。不過，外界關注，趙少康投完票離開圈票區後，直接打開票紙，主動亮票給媒體拍攝，一路到走近票匭後，才對折投入。此舉恐已涉及違反選罷法。

針對亮票爭議，趙少康表示，今天早上去投票的時候，看到記者拍攝時，不小心把選票的背面當成正面展示了。其實自己「不贊成罷免」立場外界都清楚知道，但一時失誤，不小心露出正面，這是錯誤示範，引發媒體關注，非常不好意思。「今天天氣非常好，還是呼籲大家趕快出門投票，守護我們的民主！」

公職人員選罷法第88條第2項規定，投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人。違者於同法第105條訂有刑事罰則。至此節核屬司法機關權責，如有檢舉案件，選務機關也會移請檢警機關依法辦理。第105條規定，違反第63條第2項或第88條第2項規定或有第65條第項各款情事之一，經令其退出而不退出者，處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。
 

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