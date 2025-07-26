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禁令形同虛設？輝達AI晶片走私中國　「黑市維修」訂單爆量

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

▲輝達（NVIDIA）旗下的高階晶片H100與A100持續透過走私管道流入中國市場。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國對中國祭出先進AI晶片出口禁令後，輝達（NVIDIA）旗下的高階晶片H100與A100仍持續透過走私管道流入中國市場。由於輝達官方無法為這些「非法」取得的晶片提供維修服務，意外催生出一個龐大的地下維修產業，讓當地業者賺得盆滿缽滿。

據《路透》社報導，深圳有兩家公司透露，目前至少有十幾家小型公司專門提供這類晶片維修服務，其中又以輝達H100繪圖處理器（GPU）的維修需求最為龐大，服務範圍也包含A100 GPU及其他晶片。這些晶片究竟是如何流入中國，其管道仍不得而知。

美國政府早在2022年9月便已出手，嚴格限制H100（當時尚未發布）與已上市兩年的A100晶片出口至中國，旨在遏止中國在技術上的發展，特別是避免其用於軍事用途。

一名深耕輝達遊戲顯示卡維修長達15年的公司共同老闆指出，自2024年底開始，他們也投入AI晶片的維修業務，並直言「目前的維修需求真的非常大」。

隨著AI晶片維修業務的快速成長，該公司甚至另闢蹊徑，成立新公司專門處理這類訂單，每月最高可維修多達500顆輝達AI晶片。從其在社群媒體投放的廣告可見，該公司甚至建置了可容納256台伺服器的測試室，以模擬客戶資料中心的環境，進行測試與修復驗證。

這波從去年底開始的維修業務迅速擴張，也間接證實了大量輝達晶片經由走私途徑進入中國的說法。多份公開招標文件顯示，中國政府與軍方單位都曾採購這些受美國出口管制的輝達AI晶片。

對於輝達高階晶片大規模走私的擔憂，美國共和、民主兩黨議員已聯手提出法案，要求追蹤晶片組的流向，以便在產品售出後能確認其實際位置，總統川普本週也表態支持這項提案。

根據法規，輝達無法對中國境內的受管制產品提供維修或替換服務。相較之下，有消息人士透露，若在其他國家，輝達GPU在三年保固期內發生故障，通常會直接更換新品。

輝達發言人對此表示，僅有輝達及其授權合作夥伴能夠提供產品服務與支援，「在未獲核准的軟、硬體及技術支援環境下使用受限制產品，無論從技術還是成本角度來看，都是不可行的。」

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