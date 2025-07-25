外媒：中國黑市交易輝達晶片　如「海鮮市場」貨源充足

▲輝達晶片成為發展AI的重要資源。（圖／路透社）



文／中央社

英國媒體指出，中國黑市交易被管制的輝達晶片風氣盛，一位經銷商甚至形容如「海鮮市場」，不缺貨源。美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會今天在社群轉貼報導連結，呼籲絕不能讓北京利用美國晶片急速增加軍事實力。

英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，美國收緊晶片出口管制後的3個月內，價值至少10億美元（約新台幣293億元）的輝達（NVIDIA）先進人工智慧晶片仍流入中國，凸顯美國遏制北京高科技野心方面存在侷限。

金融時報分析數十份銷售合約、公司文件以及多名第一手了解這些交易的人士資訊，結果顯示，美國禁止銷往中國的輝達B200晶片，卻在中國猖獗的半導體黑市中，成為最搶手、最容易買到的晶片。

OpenAI、Google及Meta等美國科技巨頭大規模使用B200晶片來訓練最新AI系統。根據金融時報查閱的文件，今年5月，多家中國經銷商開始向中國資料中心供應商賣B200晶片。

了解相關規定的律師稱，在中國，接收和賣出被管制的輝達晶片是合法的。不過，對中國銷售及運輸這些晶片已違反美國法規。

輝達長期堅稱「沒有證據表明任何AI人工智慧晶片遭轉運」，並對「金融時報」說，使用走私產品打造資料中心，不管從技術或財務的角度來看效果都很差，因為輝達只對授權產品提供服務和支援。

根據「金融時報」取得的文件，一家總部位於安徽的「時代之門」公司，是B200晶片的最大銷售商之一。「時代之門」今年2月成立，當時市場盛傳川普將停止向中國銷售H20晶片。

H20是輝達為中國市場量身設計的降規版AI晶片，目的是為符合美國出口管制規範。不過，美國政府今年4月將這款晶片也納入出口管制範圍，要求輝達在未獲得許可情況下，不得對中國銷售H20，直至上週川普政府才放行。

「金融時報」指出，這些晶片以預先組裝的機櫃形式出售，每個機櫃含8個B200晶片以及其他可直接接入資料中心的零件及軟體。這樣的機櫃約一個大行李箱大小，連同包裝重約150公斤。

目前每台機櫃的市場價格約300萬元至350萬元人民幣（約新台幣1437萬元）之間，低於5月中旬首次在中國大量上市時的400多萬元。目前的價格比美國同類產品的平均售價高約50%。

知情人士透露，自5月中旬以來，「時代之門」至少收到了兩批B200機櫃，每批數百個。他們將這些產品直接或間接出售給資料中心供應商及其他公司。據估計，「時代之門」及其相關公司已售出價值近4億美元的這類產品。

「出口管制並不能阻止最先進的輝達產品進入中國」。一位中國資料中心營運商指出，管制只會帶來低效率，並為甘冒風險的中間商賺取巨額利潤。

一些中國經銷商甚至在社群媒體上公然推銷超微（Supermicro）B200機櫃之類的產品，並附上帶有超微標識的包裝照片，但目前尚未核實這些產品是否已經售出。

根據知情人士及網路影片，為了展示這類機櫃「即插即用」的特性，一些經銷商會為買家提供測試服務。交易通常當場進行，買家驗貨後提貨。

此外，在社群媒體上，數百家貿易商及資料中心供應商會拉群組來撮合供需。

除了B200之外，其他多款受管制的輝達晶片，例如H200、H100和5090，也在抖音和小紅書等中國社群媒體平台上公開宣傳。「金融時報」看到的包裝、安裝照片及影片顯示，超微 、戴爾（Dell）和華碩（ASUS）等公司的產品標誌，但沒有跡象顯示這些公司知情這類宣傳或產品被銷往中國。

3家公司都表示，嚴格遵守所有法律法規，並對不遵守規定的合作夥伴採取行動。

業內專家指出，東南亞國家如今已成為中國企業取得管制晶片的市場。兩位知情人士透露，美國商務部正在討論最早9月起對泰國等國家實施更多針對先進AI產品的出口管制，防止中國透過第3地取得晶片。

美國商務部拒絕置評，泰國政府則未回應。

聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on the Chinese Communist Party）今天對這則報導推文表示，中共正急速打造能主宰印太區域的軍隊，而他們取得的每一顆晶片，都在加速這個進程，絕不能讓中國利用美國晶片來建構獨裁主義武器庫。