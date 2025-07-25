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最後衝刺！藍營不畏風雨力挺萬美玲　車隊掃街催不同意票

▲最後衝刺！藍營不畏風雨力挺萬美玲

▲藍營不畏風雨力挺萬美玲，車隊掃街催不同意票。（圖／萬美玲服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

罷免投票26日展開前夕，桃園雖有強風豪雨，為催出民眾票投不同意票，國民黨立委萬美玲25日冒著風雨展開車隊掃街，桃園市長張善政、市議員林政賢、詹江村、凌濤無懼風雨全程相挺，與萬美玲一同向鄉親拜票，衝刺投票前的最後一哩路，展現團結力量。

萬陣營強調，即使全身淋濕也要把握每一刻向鄉親懇託的機會，強力呼籲鄉親，明天一定要出門投下「不同意罷免」，守住認真打拚的萬美玲與桃園的未來。

▲最後衝刺！藍營不畏風雨力挺萬美玲

▲藍營不畏風雨力挺萬美玲，催不同意票。（圖／萬美玲服務處提供）

立委萬美玲與張善政市長及多位議員於戰車上冒著風雨向鄉親懇託，縱然大雨磅礡，但沿途民眾熱情不減，紛紛撐傘揮手或豎起大拇指鼓勵，甚至有人冒雨衝出來加油打氣，場面溫馨感人。

張善政市長表示，萬美玲是桃園不可或缺的立委，也是桃園建設的重要後盾，從教育、醫療到重大建設，都有她積極爭取的身影，絕對不能讓這樣優秀的立委遭受不公義的政治鬥爭，因此他冒著風雨也要幫忙守住萬美玲。

萬美玲表示，風雨雖大但大家的支持讓她心裡很暖，感謝市長和議員們一路同行，更感謝每一位願意冒雨站出來的鄉親。她強調，大家必須用行動守護桃園，也拜託大家明天用不同意罷免，一起守住良善、守住桃園的建設與希望，明天一定要出來投票，用「不同意罷免」告訴執政者真實的民意，百姓拒絕仇恨對立與造謠分化。

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