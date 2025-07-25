反罷最後拚戰　呂玉玲「團結之夜」民眾高喊「票投不同意」

▲桃園市議長邱奕勝率藍營民代，於呂玉玲團結之夜籲票投不同意。（圖／呂玉玲服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

大罷免首波投票26日登場，桃園市國民黨立委呂玉玲25日選前最後一日全力衝刺選情，在平鎮區三崇宮舉辦團結之夜活動，儘管現場飄著大雨，仍不減民眾熱情，前民眾黨立委蔡壁如也現身向民眾最後喊話；「726上下一心投下不同意票，粉粹執政黨對國家的破壞。」

此外，桃園市長張善政、桃園市議長邱奕勝、國民黨桃園市議員黃敬平、舒翠玲，以及在地多位里長也齊聚訴諸團結，呼籲鄉親守住好立委。張善政就表示，呂玉玲四屆立委的表現有目共睹，結果民進黨卻打算透過大罷免把他罷掉，「難道民進黨有人選可以做的更好嗎?」張善政也以近期通過的普發現金為例，即使當天呂玉玲身體不適，卻仍坐著輪椅投票，因為他始終把民眾的權益擺在第一位。

▲前民眾黨立委蔡壁如向民眾喊話；投不同意票，粉碎執政黨對國家的破壞。（圖／呂玉玲服務處提供）

張善政也提到，平鎮區和龍潭區醫療資源不足，在呂玉玲與國防部的協調下，國軍桃園總醫院急重症大樓已經在年初完工，未來串聯平鎮、龍潭的桃園捷運橘線的補助款，也需要呂玉玲在中央協助爭取。邱奕勝則表示，台灣引以為傲的民主已經快被摧毀殆盡，民進黨不該一昧打壓在野黨的民意代表，卻沒有告訴人民，台灣的未來該何去何從。

▲反罷最後拚戰，呂玉玲團結之夜籲票投不同意。（圖／呂玉玲服務處提供）

蔡壁如也率民眾黨代表為其站台，蔡壁如強調，民進黨從年後就開始謀劃大罷免，一方面說藍白兩黨凍刪預算影響政府施政，沒錢買衛生紙，沒錢請手語翻譯，然而卻有大錢搞政治鬥爭，看到當前執政黨選輸就翻桌，一點運動家的精神都沒有，未來該如何教育下一代。

蔡壁如表示，社會需要安定的力量，需要像呂玉玲這樣關心教育和性平議題的女性政治人物，同時也痛批執政黨面對美國對等關稅無力而為，面對經濟議題束手無策，唯一會做的就是搞罷免，喊話平鎮、龍潭的選民要上下一心，在明天7月26日投下不同意票，粉碎執政黨對國家的破壞，捍衛台灣的民主。