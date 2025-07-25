台南首例　消防員成功搶救創傷性心搏停止傷患復甦寫下救命新頁

▲ 新營區車禍現場，消防人員緊急施行高階救命術處置，搶回患者生命跡象。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府消防局第一大隊於25日下午2時許，在新營區執行一場重大車禍急救任務，成功於現場施行「胸腔針刺減壓術」，救回一名已呈現創傷性心搏停止（Traumatic OHCA）的65歲女性傷患，這是台南市首度由救護人員在到院前成功完成該高階技術操作，代表台南市基層救護能量邁入新紀元。

25日下午2時57分許，事故發生於新營區周武街與長榮路口，救護人員獲報於下午3時2分即抵達現場。傷患疑似遭嚴重鈍力撞擊導致胸腔創傷，當場無呼吸、無脈搏，為典型的創傷性OHCA。面對生死交關的關鍵時刻，救護人員立即展開高品質CPR、插管與給予強心針。

現場EMT-P（高級救護技術員）同步透過線上通報機制，連線指導醫師陳怡婕進行遠距指導，並依照判斷啟用「胸腔針刺減壓」技術。此術式主要針對張力性氣胸導致的胸腔高壓，可即時釋放壓力、解除肺部壓迫、恢復心肺功能。

藉由ETCO₂（二氧化碳濃度監測）與AED心律分析，救護團隊同步進行完整ALS（高級救命術）處置。終於，在下午3時21分許，成功恢復自發循環（ROSC），患者轉送柳營奇美醫院後由醫療團隊接手。

台南市消防局表示，這次是首次將「針刺減壓」成功應用於到院前現場處置，展現基層救護專業訓練與決策機制的成熟度，也象徵著台南市在急重症救護進入新的臨床應用里程碑。

消防局長李明峯強調：「感謝第一大隊人員臨危不亂、判斷果斷，在關鍵的黃金八分鐘內完成高風險處置，成功挽救一條生命。」

市長黃偉哲也對本次成功案例表達肯定與感謝，表示市府將持續加強高級救護技術員的訓練與設備升級，提升到院前急救能量，確保在黃金時效內提供市民最有力的生命守護。

據了解，「胸腔針刺減壓」（Needle Thoracostomy） 是處理「張力性氣胸」的即時處置技術，主要目的是快速穿刺肋間胸壁，釋放胸腔內異常壓力，避免肺部塌陷壓迫心臟，常見於嚴重胸部創傷、氣爆、車禍等場景。在現場第一時間正確施行，常常能決定病患能否從鬼門關前搶回一命。