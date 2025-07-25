「洗愛玉、學識詐」關山警創意宣導　結合在地體驗寓教於樂





▲台東關山警寓教於樂洗愛玉 強化青少年法治觀念。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

暑假是青少年最容易接觸外界誘惑的時期，為強化法治教育與自我保護觀念，台東縣警察局關山分局創新結合在地特色，日前攜手鎮內知名店家「痴愛玉」及熱心教師，共同舉辦「洗愛玉、學識詐」體驗活動，將洗愛玉的在地文化與法治宣導融為一體，打造一場兼具趣味與教育意義的青春專案宣導活動。

活動一開始，學生們在體驗店家準備的洗愛玉過程中，感受到來自土地的天然清涼。而在備料空檔，由偵查隊偵查佐黃福昇與交通組巡佐林張仲康所組成的「識詐交安宣導團」接續登場，透過生動活潑的案例講解、現場互動與有獎徵答，讓參與學生在笑聲與掌聲中輕鬆學習各類防範知識。

警方特別提醒學生，網路交友與虛擬世界潛藏諸多風險，詐騙集團常假借購物、求職或交友為由設下陷阱；毒品與電子菸亦有不斷變化的偽裝手法，使人難以辨識；而近年兒少網路性影像的侵害案件更不容忽視，警方鼓勵學生要有「不拍、不傳、不看」的正確認知。此外，對於網路賭博誘惑，也應提高警覺，一時的好奇可能帶來長遠的損失。透過這樣接地氣又易懂的宣導方式，學生在潛移默化中學會如何自我防範與保護。

除了法治教育，警方也將交通安全觀念一併融入活動中，宣導「慢、看、停」的人本交通三字訣，並提醒學生日常應養成繫安全帶、戴安全帽、遵守交通號誌與禮讓行人等基本習慣，建立正確用路觀念。

參與活動的老師表示，這場體驗課程不僅讓學生動手製作在地美食，也讓法治與安全知識自然融入生活，達到真正的「寓教於樂」。同時也感謝「痴愛玉」店家熱心提供場地，讓這場宣導不流於形式，而是與社區共創有感連結。

關山分局強調，青春專案期間將持續深入校園、社區與青少年聚集場所，透過創意與在地文化結合的方式進行宣導，提升青少年的法治意識與風險辨識能力，協助他們在成長過程中勇敢拒絕誘惑、守護自己與家人的安全。警方也提醒，如接獲可疑來電或訊息，可撥打165反詐騙專線或110報案，亦可前往就近派出所尋求協助。關山警也將持續透過一場又一場的宣導行動，讓安全觀念深植人心，守護民眾平安。