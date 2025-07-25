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快訊／2刀捅死借錢姊夫辯替姊出氣　昔殺警共犯殺人罪羈押禁見

▲▼曾涉入信義區夜店殺警案、中山聯盟要角林嫌涉嫌持刀刺殺姊夫。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲曾犯北市夜店殺警案入獄的林姓男子（左），涉持刀捅死到酒店向他借錢的姊夫，到案被羈押禁見。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

北市1名林姓男子昨（24日）凌晨在酒店遇到姊姊與姊夫來借錢，林認為姊夫有外遇還敢來喊窮，讓他當眾沒面子，涉在姊姊面前揮刀捅死姊夫，林被依殺人罪嫌移送台北地檢署、複訊後聲押禁見，台北地院今下午裁准。

檢警調查，林男（31歲）昨晨和10多名朋友在北市大安區1家酒店豪飲，姊姊和姊夫專程到場向他借錢，林男覺得當眾沒面子，和姊夫口角進而肢體衝突，姊姊見弟弟失控，趕緊拉著丈夫離開、安撫弟弟改天再談。

林男不罷休，追上2人繼續理論，涉持隨身攜帶的折疊刀，朝姊夫左胸、腹部各捅1刀，導致姊夫倒臥血泊中、當場失去意識，送醫急救仍於昨晨4點多不治。

▲老公遭弟弟殺死，姐姐哀痛聯繫葬儀社。（圖／記者劉昌松攝）

▲老公遭弟弟殺死，林男的姊姊到檢方作證後，哀痛聯繫葬儀社處理老公後事。（圖／記者劉昌松攝）

警方獲報到場逮捕林男，發現他除了行兇用的折疊刀，身上還有1把彈簧刀，並查出他是2014年震驚社會的北市「夜店殺警案」共犯，當時警員薛貞國到夜店處理糾紛，遭「中山聯盟」成員拳打腳踢與持械圍毆致死。

林男在場未直接參與致命攻擊，被依聚眾鬥毆致人於死在場助勢罪判刑7月定讞，出獄另組「新中山聯盟」、以討債為業，昨於警詢辯稱不滿姊夫有外遇、長期對姊姊不忠，還敢喊窮向他借錢，他因而動手替姊姊出氣。

林男姊姊昨晚以證人身分到北檢應訊，表示夫妻倆生活困難、才去酒店找弟弟調頭寸，卻目睹丈夫遭弟弟殺害，結束應訊後，林男姊姊孤伶伶等候弟弟複訊結果，並哭著聯絡葬儀社為丈夫辦後事。檢方漏夜複訊後，向北院聲押禁見林男，法官今下午開庭調查，裁准林男羈押禁見。

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