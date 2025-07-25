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社會 社會焦點 保障人權

「偵查不公開」下架撞車影片！陳其邁打臉小港警：人民有發言權

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

針對日前高雄小港區發生一起汽車衝撞事件，有網友在臉書社團公開相關影片，事後卻遭警方以「偵查不公開」為由要求刪除，對此，高雄市長陳其邁今（25）日對此做出回應，他強調，政府機關應兼顧人民發表意見的權利與整個法治的實施。

▲陳其邁力挺政府機關應兼顧人民的言論權利與法治的實施 。（圖／記者吳世龍攝）

▲陳其邁力挺政府機關應兼顧人民的言論權利與法治的實施 。（圖／記者吳世龍攝）

此事件緣起於一名網友在臉書社團《高雄小港區的大小事》發布一段影片，內容為一輛轎車在深夜多次倒車衝撞停在路邊的車輛。影片引發熱議，隨後小港分局漢民派出所私訊該網友，以「偵查不公開」為由，建議其刪除影片，以免「衍生其他事端」。該網友迫於壓力刪除了影片，並在社團留言「沒瓜吃了」，引發其他網友質疑警方是否意圖「吃案」或「唬弄」。

在今日的公開行程中，陳其邁市長被媒體問及此事時表示：「我想警察局也做過說明，那我們希望說任何的不論在資訊的揭露，或者是相關的不論在社群的這個發表的任何的這個評論，那這個都在一個民主的社會，都有相關的一個規定。」

陳其邁進一步指出：「那政府機關，那也要兼顧人民發表意見的權利，跟整個法治的一個實施。」

▲小港深夜不平靜，發生車輛蓄意衝撞逃逸案件 。（圖／目擊者提供）

▲小港區日前深夜不平靜，發生車輛蓄意衝撞逃逸案件 。（圖／目擊者提供）

據了解，小港分局在此之前已對此事件進行說明，表示這是一起「車位糾紛」，並已於20日凌晨在苓雅區查獲49歲的肇事黃姓車主，並在前鎮區尋獲肇事車輛。儘管車主否認涉案，警方強調佐證資料足以證明涉案情節重大，已依毀損罪嫌將其移送地檢署偵辦。

據了解，高雄市警察局內部調查後，初步將針對分局長陳禎筌、副分局長、行政組長以及所長四人進行懲處。

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