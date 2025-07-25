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柬國防部：泰軍動用「集束炸彈」無差別攻擊　突襲柬埔寨7地

▲▼ 泰國與柬埔寨邊境交火。圖為泰國部隊朝柬埔寨一側開火。（圖／路透）

▲泰國與柬埔寨邊境交火進入第2天，泰國15死46傷。圖為泰國部隊朝柬埔寨一側開火。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國與柬埔寨邊境交火進入第2天，泰國死亡人數攀升至15人，另有46人受傷。依據柬埔寨國防部25日最新聲明，泰軍25日凌晨在邊境7地發動軍事攻擊，在柬埔寨境內動用國際禁用的集束炸彈，違反國際人道法與戰爭法規。

柬中時報報導，柬埔寨國防部25日上午召開記者會說明最新戰況，直指泰軍凌晨對柬埔寨發動密集攻擊，鎖定目標除了宗教遺址，還有自然保護區以及居民聚集區。

國防部副國務秘書兼發言人瑪麗淑潔達說明，泰軍7波攻擊行動如下：
凌晨3時20分，泰軍襲擊骷髏山地區、Ta Thao地區及333山地區。
凌晨5時25分，泰軍首次投擲集束炸彈攻擊骷髏山地區。
凌晨5時30分，攻擊塔門通古寺與Ta Krabei古寺。
凌晨5時40分，砲擊三角地區。
上午6時50分，再度投擲集束炸彈，攻擊柏威夏省君克汕縣德崇自然村。
上午7時03分，砲擊佔岱地區。
上午8時，試圖奪取Ta Krabei古寺，最終被柬軍果斷擊退。

瑪麗淑潔達稱，泰軍不斷試著突破防線，但柬埔寨軍隊堅守前線各個陣地，成功挫敗泰軍奪取Ta Krabei古寺的企圖，維護國家主權和領土完整。

不過瑪麗淑潔達也說，泰國部隊使用集束炸彈發動無差別攻擊，嚴重違反《集束彈藥公約》與國際戰爭行為規範，已構成對柬國家主權與民眾安全的嚴重威脅，「泰軍此舉是赤裸裸的侵略行為，不僅危害柬埔寨平民和生態環境，更暴露其對國際法和基本人道原則的公然蔑視」。

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