陸疑提供台商「罷免優惠機票」　陸委會：中共不要插手！

▲陸委會副主委、梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

民進黨議員洪健益近日爆料，陸方在大罷免前幾天提供台商返台機票的優惠，來回機票最多打6折。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑24日表示，雖然效果不大，但可以看出，陸方對這次罷免真的是卯足全力，「罷免是台灣人自己的事，誰該罷、誰不該罷都是人民自己的決定，請中共不要把手插進來。」

梁文傑提到，他們有請海基會去跟相關單位查證，應該是東莞台商協會的工作人員，以協會的名義發出相關通知及訊息，但背後是誰還有待了解。

梁文傑指出，時間上非常湊巧，正好就是在大罷免的前幾天有優惠，但這也不新奇，因為過去總統大選之前，也都有類似的情況，只是在暑假期間是第一次。

梁文傑說，其實不只是東莞，各地台辦都在動員台商，透過當地台商協會動員台商回來投票，「雖然我們知道這個效果不大，但也可以看出，中共對這次的大罷免是非常嚴肅在看待，下的動員力道不輸總統大選。」

梁文傑還說，從大陸的各種宣傳，媒體的評論文章，還有國台辦的幾次記者會，包含地方台辦動員台商回來投票，都能看出，陸方對於這一次的罷免真的是卯足全力。

梁文傑強調，「罷免是台灣人自己的事，誰該罷、誰不該罷都是人民自己的決定，請中共不要把手插進來。」