　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸疑提供台商「罷免優惠機票」　陸委會：中共不要插手！

▲▼陸委會副主委、梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

民進黨議員洪健益近日爆料，陸方在大罷免前幾天提供台商返台機票的優惠，來回機票最多打6折。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑24日表示，雖然效果不大，但可以看出，陸方對這次罷免真的是卯足全力，「罷免是台灣人自己的事，誰該罷、誰不該罷都是人民自己的決定，請中共不要把手插進來。」

梁文傑提到，他們有請海基會去跟相關單位查證，應該是東莞台商協會的工作人員，以協會的名義發出相關通知及訊息，但背後是誰還有待了解。

梁文傑指出，時間上非常湊巧，正好就是在大罷免的前幾天有優惠，但這也不新奇，因為過去總統大選之前，也都有類似的情況，只是在暑假期間是第一次。

梁文傑說，其實不只是東莞，各地台辦都在動員台商，透過當地台商協會動員台商回來投票，「雖然我們知道這個效果不大，但也可以看出，中共對這次的大罷免是非常嚴肅在看待，下的動員力道不輸總統大選。」

梁文傑還說，從大陸的各種宣傳，媒體的評論文章，還有國台辦的幾次記者會，包含地方台辦動員台商回來投票，都能看出，陸方對於這一次的罷免真的是卯足全力。

梁文傑強調，「罷免是台灣人自己的事，誰該罷、誰不該罷都是人民自己的決定，請中共不要把手插進來。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 2861 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
助理被爆涉近5億吸金案　徐巧芯：違本辦工作規則已被解僱
颱風「竹節草」命名由來曝光
快訊／泰柬邊境開戰　陸外交部發聲
公公每天要視訊！媳住婆家慘遭他性侵　沒錢不敢反抗
「三颱共舞」天氣最劇烈時間曝
驚悚畫面曝！男大生遭輾「全身變形亡」　母認屍崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

假布布無所不在！　泡泡瑪特在美提告「711販售盜版LABUBU」

陸疑提供台商「罷免優惠機票」　陸委會：中共不要插手！

對泰柬邊境交火「深感憂慮」　陸外交部：秉持公正立場勸和促談

邊牧犬被美容店忘在烘毛箱1hr…活活烤死　飼主怒控：還騙是中暑

南非片面更名降等「台北聯絡代表處」　陸外交部：讚賞

「脫鈎斷鏈」是孤立自己　習近平：中歐要開放合作妥善處理分歧

日光浴能減肥？女子連續曬背9天致「腎衰竭」　醫痛斥：無根據

「人造太陽」照向投資路！　中國聚變公司獲百億人民幣投資

專攻「大陸女性」偷拍網站被檢舉　「N號房」翻版超過22萬人訂閱

上海迪士尼「多人隨地抽菸、大小便」　遊客怒斥：尿騷味很明顯

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

Rosé下台「腳滑慘摔」 秒爬起...繼續唱歌！

【髮廊變急診室】男子理髮到一半昏倒 客人直接CPR開救！

【萬里車禍瞬間】砂石車打滑撞國光客運！ 鋼材炸飛騎士險躲過

假布布無所不在！　泡泡瑪特在美提告「711販售盜版LABUBU」

陸疑提供台商「罷免優惠機票」　陸委會：中共不要插手！

對泰柬邊境交火「深感憂慮」　陸外交部：秉持公正立場勸和促談

邊牧犬被美容店忘在烘毛箱1hr…活活烤死　飼主怒控：還騙是中暑

南非片面更名降等「台北聯絡代表處」　陸外交部：讚賞

「脫鈎斷鏈」是孤立自己　習近平：中歐要開放合作妥善處理分歧

日光浴能減肥？女子連續曬背9天致「腎衰竭」　醫痛斥：無根據

「人造太陽」照向投資路！　中國聚變公司獲百億人民幣投資

專攻「大陸女性」偷拍網站被檢舉　「N號房」翻版超過22萬人訂閱

上海迪士尼「多人隨地抽菸、大小便」　遊客怒斥：尿騷味很明顯

麋先生驚喜探班高中生嗨翻！　自曝「最像大人的一件事」

日本強檔今夏話題雙強　《ChaO》、《大追跡》齊登場引爆熱潮

不明帳號爆「關說司法」　林錫耀斥虛假已提告：意圖干擾投票

歐陽妮妮帶兒返台就醫遭酸「蹭健保」　張書豪發聲：只在乎寶寶健康

假布布無所不在！　泡泡瑪特在美提告「711販售盜版LABUBU」

劉以豪打扮過頭被媽嗆「隨便穿更好看」　用Prada印花裝扳回一城

助理被爆涉近5億吸金案　徐巧芯：違本辦工作規則已被解僱

從偏鄉到山林！台南4教育典範獲杏壇芬芳獎　用愛教出希望

台東警深入文健站　宣導交通與防詐知識

南韓「知名零食」驚傳民眾投訴發霉　業者緊急回收！賠15億韓元

大陸熱門新聞

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

3歲童18樓墜下奇蹟生還　一票人驚：祖宗夠硬

內蒙古6大學生參觀礦場　竟全部意外溺亡

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

對泰柬邊境交火「深感憂慮」　陸外交部回應

陸6名大學生參學墜礦漿池溺亡 學生曝：類似泥石流，掉進去動不了

DeepSeek跌落神壇　下載量暴跌七成

女子吃「冰箱隔夜西瓜」致顱內感染

行動電源自燃！羅馬仕員工：數月沒見到老闆

連續2年狂吃「1小吃」上癮！陸24歲女大生罹胃癌末期

全紅嬋歸隊訓練了！粉絲喊：全運會見

專攻「大陸女性」偷拍網站被檢舉　

噁！上海迪士尼「多人隨地抽菸、大小便」

2男搶檳榔下秒摔車　老闆娘傻眼

更多熱門

相關新聞

不分藍綠請反對大罷免　民主不是不喜歡就罷免誰

不分藍綠請反對大罷免　民主不是不喜歡就罷免誰

美國前總統雷根，是個有名的段子高手，酷愛透過各種笑話與媒體互動、與對手叫板。雷根曾經在冷戰時期講過一個段子，一個美國人和一個蘇聯人在爭論，哪個國家的政治體制比較好。美國人說「在美國，我可以走進橢圓形辦公室，敲著桌子，對總統說『總統先生，我不喜歡你的治國方式。』」，蘇聯人說「在蘇聯，我也可以走進克里姆林宮，敲著桌子，對書記說『書記先生，我不喜歡雷根的治國方式！』」

中槍沒死！館長曝「這輩子要幹掉民進黨」PTT炸鍋

中槍沒死！館長曝「這輩子要幹掉民進黨」PTT炸鍋

不同意罷免！蔣萬安合體陳菁徽、鍾沛君開唱　反罷歌曲「善良」曝

不同意罷免！蔣萬安合體陳菁徽、鍾沛君開唱　反罷歌曲「善良」曝

焦慮大罷免！她滑Threads哭了：終於穩定下來

焦慮大罷免！她滑Threads哭了：終於穩定下來

大罷免要罷幾席？　綠委：最少10起跳

大罷免要罷幾席？　綠委：最少10起跳

關鍵字：

罷免大罷免台商機票

讀者迴響

熱門新聞

小A辣爆「和美國球星開房過夜」！極樂私生活全曝光

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

統神SWAG脱了「2女優愛撫」全程無反應！

獨／汐止雙亡夫妻曾是藝壇佳話　才債務更生卻遇詐

洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

激戰10萬粉女警！渣警網售性愛片：叫聲像母狗

即／泰出動6架F-16！摧毀柬埔寨2據點

Coldplay偷情CEO「正宮爆毀滅性證據」！

OL遭老闆拉到廁所脫褲性侵拍片！法官看監視器畫面傻了

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

小A辣開房美球星「進房獨處過程」全曝光！

朱立倫嗨喊「大罷免可以不投票！」　民進黨回應了

雙颱夾殺台灣　直接侵襲機率曝

社宅住9年到期！林口男找屋壓力大「19樓墜落亡」

更多

最夯影音

更多

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面