教師節連假離島機票7/28開賣　提供8.4萬座位

▲教師節連假離島機票7月28日開賣。（資料圖／記者林名揚翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今年教師節有3天連假，民航局今天(25日)宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線，將提供1,054架次，共8萬4,546個座位數，7月28日上午9時起開放訂位。

教師節自9月27日至9月29日有3天連假，民航局規劃9月26日至9月30日為航空疏運期，根據規劃，澎湖航線將提供538架次、4萬1,534個座位數；金門航線提供384架次、3萬4,080個座位數；馬祖航線提供132架次、8,932個座位數；上述3離島航線共計提供1,054架次、8萬4,546個座位數。

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民航局指出，教師節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班；此外，民航局也已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。



民航局提醒，此次教師節連假，於尖峰時段9月26日至9月28日台灣出發往離島方向，以及9月28日至9月30日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。

此外，旅客如因故無法搭乘原訂航班，須於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。