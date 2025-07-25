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立榮「機票優惠1419元起」限時19天　慶祝引進19架ATR新機

▲▼立榮航空舉行「立榮航空ATR新機採購簽約記者會」，交通部長陳世凱出席見證。（圖／記者李姿慧攝）

▲立榮航空董事長林志忠與法國ATR舉行「新機採購簽約記者會」，交通部長陳世凱出席見證。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

立榮航空機隊汰舊換新，向法國ATR飛機製造公司採購19架ATR 72-600全新客機，耗資近130億元，今(25日)雙方簽署採購合約，新機預計2027年開始交付，2032年全數交機。為慶祝新機隊引進，立榮航空推出國旅限定優惠，7月29日起機票下殺1419元起，優惠限定19天。

立榮航空董事長林志忠與法國Avions de Transport Régional飛機製造公司執行長Nathalie Tarnaud Laude，今共同簽署19架ATR 72-600全新客機的採購合約，交易金額達4.37億美元、將近130億元新台幣，立榮額外保留3架航機採購選擇權，新機採購案為立榮航空國內線布局與永續發展的重要里程碑，交通部長陳世凱也出席見證。

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立榮航空也宣布，為迎向嶄新的里程碑，特別推出「賀!簽新機·購票好時機」國旅限定優惠，自7月29日起限時19天，機票最低1419元起。

▲▼立榮航空董事長林志忠。（圖／記者李姿慧攝）

▲立榮航空董事長林志忠。（圖／記者李姿慧攝）

立榮航空董事長林志忠表示，立榮航空目前ATR有14架，經營16航線、服務11航點，為維持機隊年輕化，在各項營運成本高漲之際，仍決定採購19架新機增加ATR運能，對國內非常重要且意義深遠。

林志忠指出，目前立榮在國內航線市場佔有率大概有6成，16條定期航線中有8條是只有立榮航空提供服務，載運25萬人次、占17%，國內航線也扮演提供離島居民商務、探親和就醫等重要交通工具的角色，今年上半年載運49萬人次，佔整體旅客32%，安全可靠的國內運輸服務顯得非常重要。

林志忠說，立榮航空採購19架ATR新機將從2027年交機，2032年全數引進完畢，引進計畫採用先進後出，2029年ATR機隊將可達到19架規模，比現在多5架，增加國內線班次和優化出發時間。回應高頻率航班期望，隨著航班增加，機組員到位，航機調度彈性也會提高，遇到各地天候不好，或各縣市政府舉辦大型活動，臨時增加航班的機會將可增加很多。

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

交通部長陳世凱表示，航空是讓台灣接觸全世界的運具，台灣是海島國家，跟其他國家交流要靠航空業幫忙和飛機運載，離島交通也需要靠航空業幫忙，立榮航空在2024年國內或離島航線，透過16條航線載運300萬旅客。

陳世凱指出，立榮航空花130億元到150億元採購新機，增加國內線運能，交通部要感謝立榮航空，新機自2027年開始交機到2032年將有19架，並汰換舊機，預期帶來4成運量成長，對國內和離島交通非常重要，因國內旅運相當暢旺、運能吃緊，也要拜託另一家華信航空也跟上立榮腳步一起努力。

陳世凱說，目前交通部已在機場建構上投資40億元，未來3年也將挹注270億元建構國內機場，盼公私一起努力提供民眾更安穩的飛安和服務。

▲▼立榮航空購買19架ATR 72-600客機。（圖／立榮航空提供）

▲立榮航空購買19架ATR 72-600客機。（圖／立榮航空提供）

ATR72-600客機為全球最暢銷的渦輪螺旋槳客機，累積交付超過1900架，該機擁有低維修成本和高運營效率，新機配備PW127XT新型發動機，相較前一代提升3%燃油效率，降低20%維修成本；客艙設計方面，ATR72-600升級全新空調淨化系統與符合人體工學的座椅設計，座位數改採72人座，維持寬敞乘坐空間外，每班機可增加3%服務能量。

目前立榮航空為國內線航班最密集的航空公司，擁有16條國內航線，每周飛航超過700班次，身負離島與東部的空中橋樑任務。

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