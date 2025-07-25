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閱之海筆記／迷魂記：伊藤詩織性侵案與日本之「恥」

▲2024年，伊藤執導首部紀錄片《黑箱日記》上映。（圖／書本封面及電影封面）

▲伊藤拍攝自身經歷的紀錄片《黑箱日記》，2024年在台上映。（圖／電影海報）

作者／馬賽克

日本自由記者伊藤詩織2017年公開指控遭同業前輩性侵一案，之所以會震驚日本社會、並且受到國際關注，主要是歸因於三個因素。

一，這是日本罕見的有人敢自曝身分站出來、公開指控遭到別人性侵。 二，被指控者山口敬之是當時日本首相安倍晉三的好友、也是安倍晉三《自傳》的執筆人；後台很硬。三，案件訴訟後期碰上美國爆發延燒全球的#Me Too運動，讓此案同樣成為國際關注的焦點。

▲強暴,性侵,強姦,撿屍,性侵示意圖（圖／示意圖／記者黃克翔攝）

伊藤詩織指控遭山口敬之下藥性侵。（圖／示意圖／記者黃克翔攝）

2013年9月，時任日本TBS政治部記者兼華盛頓分局長的山口敬之，在紐約採訪聯合國大會新聞。期間跟友人到酒吧喝酒時，認識在當地唸新聞同時在酒吧打工的伊藤詩織。據山口指稱，對方表示「想從事新聞工作」，希望他能幫忙。

2015年4月3日周五晚，兩人在東京澀谷區惠比壽町的一家壽司店碰面。時年25歲的伊藤後來指控山口在她酒裡下藥，於同日深夜至翌日早上在他下榻飯店的房間裡迷姦她。由於伊藤並未在醒來後第一時間報警，而是在5天後，錯過了採集關鍵證據的黃金時刻，

警、檢多次調查後，刑事檢察官於2016年認為證據不足，宣布以不起訴處分結案。然而伊藤不願放棄，希望能以自身經歷作為警鐘，喚醒這個社會作出改變。2017年，她勇敢的召開記者會，提出民事訴訟。這是日本史上首度有女性敢以公開身分指控「遭權勢者性侵」。

2018年6月，英國BBC第二台播出了一部報導此案的紀錄片《日本之恥》（Japan's Secret Shame)，裡面透露了許多讓人震驚的、闗於於日本性文化及性侵法律的訊息。片名裡的「恥」字有雙重意義。既指日本對保護遭性侵女性的作法落後是可恥的，但同時也指涉日本固有的「恥感文化」。而這兩者跟日本的性文化及性犯罪同樣息息相闗。

▲▼ 1108 金馬影展黑箱日記-伊藤詩織。（圖／記者黃克翔攝）

伊藤詩織帶著她的作品《黑箱日記》來台參加金馬影展。（圖／記者黃克翔攝）

影片中報導：根據聯合國「毒品及犯罪問題辦公室」的數據，遭性侵者向警方報案的件數，英國是每百萬人裡有510起；在日本是每百萬人裡只有10起！伊藤案之前，日本上一次修訂性侵（強姦）法，是在1905年；該法超過百年不曾改變！日本傳統法律認定只有對方是陌生人時才可能發生性侵；熟人之間根本不可能。如果雙方都喝了酒，那就更不可能是性侵了！

受訪的專家說：日本人普遍認為女性遭性侵並非是什麼嚴重的社會問題。而長期以來，日本性侵案罪犯的的最低刑期比竊盜案罪犯的最低刑還要低！甚至，女性必須作出激烈反抗動作和呼喊才算被侵犯。外國女性對發生性行為，說No的意思就是No！但在日本，女性說No往往被解讀成Yes（因為日本女性比較矜持）！

▲▼日本女記者伊藤詩織，遭記者山口敬之性侵，以民事訴訟勝訴，拿到330萬日圓的精神賠償金。（圖／達志影像／美聯社）

伊藤詩織指控山口敬之性侵案，民事訴訟勝訴，獲得330萬日圓的精神賠償金。（圖／達志影像／美聯社）

由於日本一直以來都是男尊女卑的社會，又有嚴重的「恥感文化」，女性就算遭到性侵，也往往不敢吭聲。她們覺得這是丟臉的事，只想讓事情不聲不響的過去就好，又怎敢報案？世人普遍認為日本犯罪率低，但事實上很可能根本不是那麼回事！

2017年6月8日，日本眾議院終於將百年來未曾變更過的強姦罪修改為強制性交罪，同時加重了刑責。然而暴力和脅迫依然是定罪的要件。 2019年12月18日，東京地方裁判所裁判長鈴木昭洋認定：山口曾對伊藤施以性暴力，同時認可伊藤的賠償請求，判決山口敬之需支付330萬日圓給伊藤。

因為挺身而出公開指控山口性侵，伊藤詩織被視為日本#MeToo運動的先驅者，自此她本人也積極投身性平及人權運動。

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