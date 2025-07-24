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在野大團結！「藍白大咖」明凱道催不同意　選前之夜規劃出爐

▲國民黨發言人楊智伃等24日開記者會，說明國民黨選前之夜規劃。（圖／國民黨提供）

▲國民黨發言人楊智伃等24日開記者會，說明國民黨選前之夜規劃。（圖／國民黨提供）

記者蘇晏男／台北報導

首輪大罷免投票26日舉辦，國民黨今 (24日）宣布，將於明晚在台北凱達格蘭大道舉辦「不同意罷免」選前之夜；國民黨說，在最後的關鍵時刻，懇託全台民眾在7月26日務必踴躍出門，投下不同意罷免，也是對賴政府這一年的施政，造成社會的分裂不安，投下不同意票。

國民黨副發言人康晉瑜指出，明晚凱道選前之夜將由立委謝龍介、台北市議員李明賢、鍾沛君、柳采葳擔任主持，國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、前總統馬英九、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、新竹縣長楊文科、基隆市長謝國樑、中廣前董事長趙少康、台大前校長管中閔等都將出席。

此外，康晉瑜也表示，民眾黨的好朋友也是反惡罷重要力量，包括民眾黨主席黃國昌、新竹市長高虹安都將蒞臨現場，網紅「館長」陳之漢也會到場。最重要的是反惡罷的鬥士們，包括台北、新北以及新竹縣、基隆市的黨籍立委都將到場請托，呼籲大家在7月26日出門投下不同意罷免。

國民黨發言人楊智伃指出，晚會流程將依序由高虹安、立委高金素梅、管中閔、馬英九、趙少康、陳之漢、黃國昌、韓國瑜一一上台助講，國民黨縣市長與立委也將陸續上台懇託，在最後關頭號召全民不同意罷免。活動最後階段，將由朱立倫帶領全場，做不同意罷免的最後宣誓，期待匯集不同黨派力量共同保衛台灣民主。

楊智伃說明，活動現場將有創意文宣品會販售，並擺設扭蛋機邀請大家一起扭轉綠色恐怖，並與民眾在現場互動，可領取各式可愛的反罷免貼紙，讓大家表達自己的訴求。她也呼籲大家明天帶國旗上凱道，展現對中華民國、對台灣的熱愛。

楊智伃也表示，民進黨的罷免奧步包括罷團在群組中宣傳以遷戶籍方式，只為增加投罷免票的人數，可能違反《刑法》妨害投票正確。從數據資料可看出，今年三月在台北、新北、桃園、台中等有罷免案的縣市，遷戶籍人數比前三年的同期都多，呼籲相關單位盡速調查，不能讓司法再次淪為民進黨的鷹犬，更不能放縱這類行為破壞民主價值。

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楊智伃康晉瑜國民黨選前之夜大罷免

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