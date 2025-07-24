邊牧犬被美容店忘在烘毛箱1hr…活活烤死　飼主怒控：還騙是中暑

▲六六生前的模樣。（圖／翻攝自極目新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

福建漳州一名飼主吳小姐近日指控，自己的邊牧犬被寵物美容店忘在烘毛箱一小時，導致狗狗活活被烤死，事後店家還謊稱是中暑，沒將狗狗送醫急救，到現場才看到狗狗離世，身上都是高溫烘烤導致的失禁糞便，令一家人萬分痛心。然而，店家至今未對外做出回應。

▲六六被寵物店忘在烘毛箱一小時。（圖／翻攝自極目新聞）

據《極目新聞》報導，吳小姐表示，自己因出差，將狗狗放在漳州萌團寵物世界綠海學城店寄養，店家在她不知情的情況下，給狗狗洗澡，洗完後將狗狗放入烘毛箱，店家外出辦事，讓狗狗在高溫裡，烘了一小時，活活被烤死，店家發現時，狗狗還有氣，但店家沒有第一時間送醫，還隱瞞說是「中暑」。

▲六六的身上都是高溫烘烤導致的失禁糞便。（圖／翻攝自極目新聞）

吳小姐表示，她的狗叫六六，是一隻邊牧犬，今年6歲。在送去寄養前，六六的身體非常健康，21日晚間事發後，店家發現六六快不行了，在她趕到現場逼問之下，對方才告知狗狗死亡的實情，她要求看店內監視器，但店家一直沒有提供。

她表示，目前涉事店家已經閉店，對方至今未主動聯繫她處理此事，她希望無論店家最終賠償多少錢，都要將這筆錢以六六的名義，捐給流浪狗救助中心。

▲吳小姐未指示寵物店幫六六洗澡。（圖／翻攝自極目新聞）

報導指出，對於吳小姐所說的情況是否屬實，該店皆未做出回應。轄區警方則表示，飼主報了3次警，警方都有去處理，但具體情況暫不方便透露。