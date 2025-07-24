赴地檢署按鈴控告童子賢！　徐榛蔚：有責任捍衛公務員清白

▲▼花蓮縣長徐榛蔚在縣府團隊陪同下，24日下午親赴花蓮地方法院按鈴申告。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

針對花蓮地震捐款爭議，花蓮縣長徐榛蔚24日正式前往花蓮地檢署按鈴，控告碩集團董事長、民進黨新境界智庫副董事長童子賢涉嫌誹謗。徐榛蔚強調，法治社會不能任由不實言論恣意流傳，縣府有責任為廣大公務人員捍衛清白與公信力。

徐榛蔚指出，童子賢先生日前於影片公開明確指摘「花蓮縣政府恐嚇學校不得接受台北來的人(幫助)，否則就對你不客氣」，以及「一定要把款項交由縣府統一分配」、「將私人捐款塑造成縣長功德」等內容，並多次以具體方式點名「花蓮縣政府」，該段影片經網路社群及新聞媒體大規模轉傳，已經嚴重損害縣府聲譽，造成社會大眾對救災體系誤解與不信任。

徐榛蔚表示，以童子賢先生的社會經濟地位，作為和碩集團董事長、民進黨智庫副董事長，在社會上具有相當言論影響力，一言一行應該更加警慎。在726罷免投票日前夕，不實指控，迄今卻沒有具體提出人事時地物，語焉不詳，合理懷疑其「司馬之昭之心」政治操作的意圖。

徐榛蔚指出，過去縣府團隊所有工作人員在救災上的勞心勞力。過去，無論是台積電、慈濟基金會、扶輪社、獅子會等單位，皆有直接協助花蓮鄉親與學校的實例，沒有所謂「縣府強制要求統一分配」情事，不容任何未經查證隨意放話，汙衊縣府名譽，為此，本人作為縣府代表人今日正式依法提告，交由司法機關調查釐清，以正視聽。

徐榛蔚再次強調，所謂的言論自由，絕不是任意抹黑、造謠。縣府依法提告，是為了捍衛公務人員的清白與公眾信任，也希望社會回到理性與事實的討論。也呼籲社會大眾、媒體，相關紀錄花蓮縣政府網上都有公開資料，勿轉傳未經查證的不實訊息，以免涉法。

