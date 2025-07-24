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小姑也生孩「搬來共用月嫂」　人妻超強1高招！婆婆累趴崩潰

▲▼婦女以為變胖其實是長卵巢腫瘤。（圖／記者李佳蓉攝）

▲小姑竟想來「共用月嫂」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「真的氣到差點早產！」一名人妻透露，她與小姑預產期很近，婆婆說好要顧小姑，卻突然要求兩人共用月嫂，氣得原PO改訂月子中心。豬隊友還熱心推薦小姑入住同一間，婆婆得知價格後大罵「退掉！」最終小姑沒請月嫂，婆婆顧兩天就累趴了，緊急致電女兒的婆婆輪班照顧。

一名女網友在臉書《靠北婚姻》表示，她與小姑預產期只差一周，婆婆當初講明要替女兒月子，她覺得很合理，因此早已找好月嫂，也沒打算勞煩娘家支援。

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怎料臨盆前一個月，婆婆竟向原PO開口，「小姑決定要來妳家坐月子啦！」理由竟是「月嫂可以一次顧兩個寶寶」，一番話氣得原PO差點早產，豬隊友卻一臉樂觀覺得「這樣很熱鬧」，完全沒考慮到產婦需要安靜休養，在原PO強烈反對下，才拒絕婆婆的「完美計畫」。

沒想到事情還沒完，小姑開始不停打電話煩老公，想要重新談回「共坐月子」的荒唐提議。原PO氣到受不了，乾脆直接預訂了一間頂級月子中心，還帶著老公去參觀，在專員的助攻之下，「把他唬得一愣一愣的」，隨即當場刷卡付訂金。

事後，婆婆再度詢問月嫂的安排時，老公竟天真地笑著推薦小姑也去那間月子中心，小姑還誤以為哥哥要贊助她而感動落淚，沒想到下一秒婆婆暴怒嗆聲，「這麼貴！妳嫂子的也給我退掉！」

原PO說，最後小姑沒請月嫂，婆婆只好親自出馬照顧一大一小，甚至婆婆只顧兩天就累趴了，緊急把小姑的婆婆叫來支援，兩位長輩排班一人顧一天，「聽說每天都很精彩呢！」

底下網友熱議，「毒菇的老公是廢物嗎」、「婆婆跟小姑蠻無恥的」、「月嫂也不是笨蛋，煮2人份、顧2位嬰兒，怎麼可能只收一份薪水」、「一開始覺得慘了 應該是鬼故事，看到後面真的是舒壓到不行」、「沒錢還想蹭人月嫂，吃相真的很難看」、「第一次聽到蹭月嫂的」、「好想知道輪班情形」。

其中還有一名人妻也分享荒謬鬼故事，「我是身體不好的婆婆想來和我一起坐月」。

留言串則釣出一名月嫂回應，「我們只服務跟我們簽約的準媽咪，準媽咪不敢講，就由月嫂阿姨我來說，當初合約沒備註的，其他人都不得一起共餐，更何況是共享...想得美！」

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